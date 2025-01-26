Рост цен на проезд в маршрутках вызвал недовольство астраханцев

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Водители внутригородских маршрутов в Астрахани объявили о повышении тарифа на проезд с 15 февраля до 40 рублей, горожане в ответ пожаловались в соцсети на низкие зарплаты и повсеместный рост цен.

Как информировал "Кавказский узел", в Астрахани с 1 января увеличилась стоимость проезда в автобусах малой вместимости. Тариф вырос с 31 рубля до 45 рублей. Местные жители раскритиковали в соцсети решение властей повысить тариф почти на 50 процентов.

Водители маршруток № 35с, которые связывают улицу 28-й Армии с улицей Рождественского, предупредили жителей о повышении с 15 февраля цены на проезд до 40 рублей. Эта ставка является самой высокой по городу, плата за проезд в других городских маршрутках составляет 35 рублей. Стоимость проезда в 40 рублей с пассажиров берут водители пригородных маршруток. Стоимость проезда в маршрутках Астрахани начала расти после того, как служба по тарифам подняла стоимость проезда на автобусах, сообщил 25 января "Арбуз Today".

Пост о повышении цен в маршрутках № 35с в соцсети "ВКонтакте" 25 января опубликовал паблик "Астрахань Оnline", на который подписаны более 224 тысяч пользователей. На 09.30 мск 26 января эта запись набрала 19 отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"Провели реформы с общественным транспортом, а мы платим теперь", – написал Андрей Гобязов.

"Началось. А за всё будет платить народ, транспортная реформа прошла по плану. В этом план этой реформы и заключался, надо же денежки возвращать – возвратят за счёт народа", – считает Антон Уваров.

"Антон, вы так говорите, как будто всё дешевеет и только проезд растёт в цене. Надо не на рост цен жаловаться, а на то, что зарплаты не растут", – ответила ему Лена Федорова.

"Этого следовало ожидать. Скоро и остальные маршрутки поднимут стоимость проезда. Цены на всё растут", – отметила Айганым Т.

"Только скажите, когда зарплата поднимется. Народ теперь пешком будет ходить, это плохая новость для людей. Спасибо губернатору", – написала Валентина Бияшева.

"Спасибо, что не забывают нас, простых астраханцев! И при первой же возможности, поднимаете нам цены", – сыронизировал пользователь Kric Los.

Некоторые из комментаторов встали на сторону маршрутчиков.

"Такие странные, вас всю жизнь за 30 рублей должны возить? А мойка, техобслуживание? Машина, также как и человек иногда "болеет". А это очень дорого – болеть", – заявила Настасья Маковецкая.

Напомним, 20 декабря 2023 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в рамках реформы общественного транспорта часть маршруток в Астрахани будет заменена на автобусы большой вместимости. Власти уже неоднократно обещали решить проблему с общественным транспортом, но эти обещания так и остались невыполненными, отметили в ответ на это астраханцы в соцсети.

Ранее астраханцы неоднократно поднимали проблему с общественным транспортом. В 2021 году сами астраханские перевозчики после очередного повышения цен на проезд заявили, что заниматься извозом невыгодно, и что многие водители уходят с маршрутов, несмотря даже на то, что в городе не хватает автобусов. Астраханцы в то время пожаловалась в соцсети на плохое качество транспортных услуг, они подчеркнули, что город столкнулся с кризисом системы общественного транспорта.

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