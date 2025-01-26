RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:30, 26 января 2025

Рост цен на проезд в маршрутках вызвал недовольство астраханцев

Маршрутка в Астрахани. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=FFOxuCDDa1Q

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители внутригородских маршрутов в Астрахани объявили о повышении тарифа на проезд с 15 февраля до 40 рублей, горожане в ответ пожаловались в соцсети на низкие зарплаты и повсеместный рост цен.

Как информировал "Кавказский узел", в Астрахани с 1 января увеличилась стоимость проезда в автобусах малой вместимости. Тариф вырос с 31 рубля до 45 рублей. Местные жители раскритиковали в соцсети решение властей повысить тариф почти на 50 процентов.

Водители маршруток № 35с, которые связывают улицу 28-й Армии с улицей Рождественского, предупредили жителей о повышении с 15 февраля цены на проезд до 40 рублей. Эта ставка является самой высокой по городу, плата за проезд в других городских маршрутках составляет 35 рублей. Стоимость проезда в 40 рублей с пассажиров берут водители пригородных маршруток. Стоимость проезда в маршрутках Астрахани начала расти после того, как служба по тарифам подняла стоимость проезда на автобусах, сообщил 25 января "Арбуз Today".

Пост о повышении цен в маршрутках № 35с в соцсети "ВКонтакте" 25 января опубликовал паблик "Астрахань Оnline", на который подписаны более 224 тысяч пользователей. На 09.30 мск 26 января эта запись набрала 19 отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"Провели реформы с общественным транспортом, а мы платим теперь", – написал Андрей Гобязов.

"Началось. А за всё будет платить народ, транспортная реформа прошла по плану. В этом план этой реформы и заключался, надо же денежки возвращать – возвратят за счёт народа", – считает Антон Уваров.

"Антон, вы так говорите, как будто всё дешевеет и только проезд растёт в цене. Надо не на рост цен жаловаться, а на то, что зарплаты не растут", – ответила ему Лена Федорова.

"Этого следовало ожидать. Скоро и остальные маршрутки поднимут стоимость проезда. Цены на всё растут", – отметила Айганым Т.

"Только скажите, когда зарплата поднимется. Народ теперь пешком будет ходить, это плохая новость для людей. Спасибо губернатору", – написала Валентина Бияшева.

"Спасибо, что не забывают нас, простых астраханцев! И при первой же возможности, поднимаете нам цены", – сыронизировал пользователь Kric Los.

Некоторые из комментаторов встали на сторону маршрутчиков.

"Такие странные, вас всю жизнь за 30 рублей должны возить? А мойка, техобслуживание? Машина, также как и человек иногда "болеет". А это очень дорого – болеть", – заявила Настасья Маковецкая.

Напомним, 20 декабря 2023 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что в рамках реформы общественного транспорта часть маршруток в Астрахани будет заменена на автобусы большой вместимости. Власти уже неоднократно обещали решить проблему с общественным транспортом, но эти обещания так и остались невыполненными, отметили в ответ на это астраханцы в соцсети.

Ранее астраханцы неоднократно поднимали проблему с общественным транспортом. В 2021 году сами астраханские перевозчики после очередного повышения цен на проезд заявили, что заниматься извозом невыгодно, и что многие водители уходят с маршрутов, несмотря даже на то, что в городе не хватает автобусов. Астраханцы в то время пожаловалась в соцсети на плохое качество транспортных услуг, они подчеркнули, что город столкнулся с кризисом системы общественного транспорта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Свадьбе детей. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
01:57, 26 января 2025
Свадьба цыганских детей возмутила пользователей соцсетей
Вид на Астрахань. Кард из видео https://www.youtube.com/watch?v=16eMC6NnvVs
12:01, 25 января 2025
Отчет Бабушкина о решении проблемы с вывозом мусора вызвал скепсис астраханцев
Военнослужащий в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России https://z.mil.ru
04:27, 23 января 2025
Минимум 5700 военных с юга России официально признаны убитыми на Украине
Амангельды Сабралиев. Фото: https://t.me/regionvol/8954
17:19, 20 января 2025
Военнослужащий из Астраханской области убит на Украине
Наручники. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
02:16, 20 января 2025
Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL) Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/ Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Блогеры
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
53
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Шествие в Тбилиси. 25 января 2025 года. Фото: Tabula https://t.me/Tbilisi_life/36401
25 января 2025, 16:57
Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить задержанных

Кормовая часть севшего на мель танкера "Волгонефть-239". Фото: пресс-служба правительства России https://t.me/government_rus/18416
25 января 2025, 14:58
Завершена откачка мазута из танкера у мыса Панагия

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 24.01.25, https://www.facebook.com/publika.ge/posts/pfbid02i5Urx37vBj9LQAqphZgX4kuoQMbMGbgoh9fZJKdLfaejds9uQKmx3H8x6PTpg3ybl (деятельность владеющей соцсетью компании Meta запрещена в России).
24 января 2025, 23:33
Марши в поддержку политзаключенных прошли в Тбилиси и Батуми

Айсель Умудова. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/?v=253840832570401
24 января 2025, 15:37
Журналистка Meydan TV оставлена под арестом

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше