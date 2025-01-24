Приговор за поджог дома Батлухского удивил аналитиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поджог дома Ахмеда Батлухского стал результатом его конфликта с муфтиятом Дагестана, а мягкость приговора поджигателям удивительна для таких дел, указали журналисты.

Как писал "Кавказский узел",Шамильский райсуд признал трех местных жителей виновными в умышленном уничтожении чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ) по делу о поджоге дома бывшего имама Ахмеда Батлухского из-за его конфликта с муфтиятом. Ахмеда Омарова суд приговорил к 1,5 года колонии-поселения, Абдулу Абдулаева - к году и трем месяцам лишения свободы условно, а Султана Магомедова - к 1,5 года, также они должны возместить Батлухскому стоимость дома.

В ночь на 8 мая 2024 года в Батлухе был сожжен дом бывшего имама сел Нечаевка и Дылым Ахмеда Магомедова (известен также как Ахмед Батлухский). В момент пожара в доме никого не было. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, были задержаны трое подозреваемых. Сам Магомедов, который выступает с резкой критикой муфтията Дагестана, еще до происшествия покинул Россию.

Приговор по делу о поджоге дома Ахмеда Батлухского "Кавказскому узлу" прокомментировали дагестанский журналист Милрад Фатуллаев и его коллега на условиях анонимности, председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев и юрист Патимат Абдулаева.

Поджог дома стал результатом критики в адрес муфтията, полагает Милрад Фатуллаев.

"У Батлухского был конфликт с муфтиятом, который периодически вспыхивал. Он заявлял СМИ, что готов к полемике с муфтиятом. При этом он не афишировал свое местонахождение, поскольку боялся, скорее всего, муфтията. И потом мы узнаем, что его дом подожгли, далее были задержаны определенные люди, они признали вину и были приговорены к разным срокам, но наказание было очень мягким. Такое ощущение, что эти люди были под защитой и никто не хотел их наказать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, муфтият во многом сам виноват в создавшейся ситуации.

"Муфтият не смог выстроить, организовать нормальное взаимоотношение религии и общества, власти и религии. Так, чтобы была площадка, где люди могли свободно выражать свое недовольство и найти решения по разным вопросам. Вместо этого была создана автономия, где любая критика считается недопустимой. Все это ведет к эскалации, которая ни к чему хорошему не приводит, как мы видим на примере Батлухского. Если не будет создана такая площадка, эта ситуация может повториться. Это довольно опасный прецедент, который в итоге может привести к смертям. Эту проблему надо решать", - объяснил он.

Дагестанский журналист, пожелавший остаться неназванным, напрямую связывает поджог дома с критикой Батлухского в адрес муфтията.

"Поджог дома напрямую связан с критикой Батлухским деятельности муфтията. Более того, Ахмад обвинил муфтия в убийстве его отца. Выступление Батлухского, которого никак не обвинить в ваххабизме, так как он сам сын тарикатского шейха и сам в тарикате (школа или орден суфизма - прим. "Кавказского узла"), очень сильно взбудоражило муфтият и разозлило их", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это самый мягкий приговор по части 2 статьи 167 УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога из хулиганских побуждений, подчеркнул Шамиль Хадулаев. "Я не помню другого такого случая, когда обвиняемым по этой статье дают такие маленькие сроки. На моей памяти другого такого случая нет. Это можно сказать первый и пока единственный такой акт милосердия со стороны дагестанского суда. Мне сложно другими словами комментировать это решение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, объяснения одного из обвиняемых о причинах поджога дома выглядели странными.

"То, что он видел сны, и потом случилось то, что случилось, немного странно. Может быть, надо было провести экспертизу, но я сейчас не хочу вдаваться в подробности его объяснений. Я полагаю, что, суд принял такое решение и никто его не опротестовал по той причине, что они, возможно, были под защитой муфтията", - отметил он.

Омаров в суде пояснил, что перед решением о поджоге "на фоне переживаний из-за сложившейся ситуации он несколько раз увидел во сне отца Магомедова А.М." - ученого и авторитетного религиозного деятеля Мухаммада Абдулгафурова, убитого в 2012 году. Во сне Омаров увидел, как Мухаммад Абдулгафуров "сидел перед мечетью в селе Н.Батлух, склонивши голову и держа ее руками", и решил, что тот "огорчен поведением своего сына Магомедова А.М., который внес раздор в умму мусульман Дагестана, высказываясь об алимах Дагестана". После увиденных снов он посчитал, что Магомедов А.М. не имеет права проживать в доме, который построил Абдулгафуров, говорится в приговоре.

Патимат Абдулаева не считает приговор чрезвычайно мягким.

"По этой статье идет лишение свободы до пяти лет, то есть возможно минимальное наказание либо же принудительные работы на этот же срок. Единственное, я не совсем понимаю, почему само наказание различается – одному дали колонию-поселение, другому условное, третьему принудительные работы. Вот этот разнобой наказаний не понятен. Что касается солидарного взыскания, то здесь все справедливо – все вместе будут компенсировать", - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее мнению, слова одного из осужденных о сновидении не весомый повод для проведения экспертизы. "Мне кажется, слова о сновидении не являются достаточным поводом, чтобы сомневаться в дееспособности этого человека и делать дополнительную экспертизу. Полагаю, что если б у суда были сомнения насчет трезвости ума обвиняемого, соответствующая экспертиза была бы проведена", - отметила она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.