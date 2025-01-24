Кризисная группа СК SOS* вынужденно сменила шелтер после работы с Заирой Пировой

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Во время пребывания в шелтере Заиры Пировой, которая позже уехала в Грузию и оттуда вернулась в Дагестан к родным, неизвестные пытались проникнуть в помещение для жертв насилия. Кризисная группа СК SOS* сменила адрес убежища, обращаться в полицию правозащитники сочли бесполезным.

Как писал "Кавказский узел", Кризисная группа СК SOS* в начале января рассказала о ситуации жительницы Дагестана Заиры Пировой. Девушка уехала в Грузию из-за принуждения к браку и давления в семье, но родные пытались найти ее. Девушка заявляла, что в семье ей грозит опасность и что родственники угрожали ее друзьям, однако после разговора с родными решила вернуться домой, сообщив, что хочет "наладить доверительные отношения" с семьей. 10 января стало известно, что Пирова вернулась в Дагестан.

Кризисная группа СК SOS* в январе обнародовала информацию о попытке посторонних проникнуть в организованный правозащитниками в Москве шелтер для беглянок с Северного Кавказа. Инцидент произошел в конце декабря 2024 года, однако группа обнародовала информацию о нем лишь спустя время, когда все подзащитные из шелтера оказались “в относительной безопасности”.

По информации группы, несколько мужчин сначала они стучали в дверь, а потом попробовали вскрыть замок в шелтере. Один из них представлялся участковым, но не показывал никаких документов. В момент их появления в шелтере находилось трое подзащитных СК SOS*, все они в течение суток были переселены в иные места.

Одной из трех подзащитных, находившихся в тот момент в шелтере, была Заира Пирова, которая позже уехала в Грузию, но оттуда вернулась домой. Информация о попытке проникновения в шелтер была обнародована спустя неделю после возвращения Заиры в Дагестан.

Пресс-секретарь СК SOS* Александра Мирошникова сообщила “Кавказскому узлу”, что еще одна девушка, находившаяся в момент нападения в шелтере вместе с Заирой, сейчас уехала из России. Данные еще одного человека, находившегося там, организация пока не раскрывает. «Мы можем предположить, что, возможно, нападение на шелтер было связано с Заирой и инициировано ее родственниками. Она была одной из подзащитных, которых активнее всего искали, но и у двух других подзащитных тоже были высокие риски. Это также могли быть преследователи, которые ставили целью найти этих персон, а не Заиру», - сказала она.

Правозащитники не обращались в полицию в связи с инцидентом, потому что считают это непродуктивным. «В 2023 году на наш шелтер уже выходили сотрудники полиции и тогда его местоположение пришлось менять как раз таки из-за визита полиции в шелтер. Поэтому в любом случае местонахождение шелтера пришлось бы поменять», - подчеркнула Мирошникова.

Координаторы шелтеров для жертв семейного насилия следят за соблюдением правил безопасности и нападение на шелтер СК SOS* не говорит о том, что подобные кризисные центры в принципе небезопасны, указала PR-директор центра «Насилию.нет» Виктория Одиссонова. Она рассказала, что у центра также есть программа SOS-размещения, которая работает только в Москве, и ситуаций, угрожающих жизни подзащитных, там пока не было. Вместе с тем она констатировала, что риск преследования жертв насилия всегда существует.

«Шелтер принимает и женщин с детьми, за последний год в нашем убежище проживали 35 женщин и 16 детей. Мы стараемся соблюдать необходимые правила безопасности, по сути, их всего два: не сообщать никому адрес убежища и отключать геопозиционирование во всех приложениях, через которые можно отследить пострадавшую. Координатор убежища следит в первую очередь за выполнением этих двух правил со стороны обращающихся к нам женщин. У коллег из СК SOS* основное направление работы - помощь пострадавшим в регионах Северного Кавказа, и там есть своя специфика, заключающаяся зачастую в сильном патриархальном влиянии внутри семей, из которых бегут и от которых пытаются спрятаться пострадавшие, а также возможных связях членов этих семей с правоохранительными органами. Вполне вероятно, что связи могут быть и в правоохранительных органах других регионов, к сожалению. Пострадавшие из этого региона правда могут еще чаще сталкиваться с тем, что полиция не реагирует на их просьбы о помощи и защите. Осенью прошлого года в наш Центр тоже стало поступать больше обращений из этих регионов, в первую очередь запросов на юридические консультации. Ранее мы с этим не сталкивались», - рассказала Одиссонова.

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