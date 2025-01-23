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14:36, 23 января 2025

Три контрактника из Северной Осетии убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Игорь Богачев, Аслан Гуцаев и Девид Аминов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 339 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 336 бойцов из Северной Осетии.

Игорь Богачев убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

Администрация Дигорского района  20 и 21 января проинформировала, что в военной операции убиты жители города Дигоры Аслан Гуцаев и Девид Аминов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 339 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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