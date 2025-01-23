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06:16, 23 января 2025

Контрактник из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Украине убит Мугутин Гаджиев из Дагестана. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 1208 убитых там бойцов. 

Как писал "Кавказский узел", Явмидин Османов из Бабаюртовского района стал как минимум 1207-м военным из Дагестана, которого власти официально признали убитым на Украине. Всего к 23 января чиновники и силовики назвали имена минимум 5700 бойцов с юга России, убитых на Украине. 

Имя очередного убитого на Украине военного из Дагестана стало известно из отчета Штаба общественной поддержки “Единой России”. Эта структура 22 января отчиталась материальной помощи семье Мугутина Гаджиева, супруга которого выписалась из больницы с двумя новорожденными дочерьми. 

Мугутин Гаджиев после срочной службы подписал контракт с Минобороны и участвовал в боевых действиях на Украине с начала военной операции. Осколочное ранение он получил при взрыве дрона в августе 2024 года и спустя неделю умер в военном госпитале в Петербурге, говорится в публикации официального телеграм-канала.

Гаджиев был награжден орденом Мужества посмертно.Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1208 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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