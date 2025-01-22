Южная Осетия освободила двух граждан Грузии

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Алексей Мамулия и Вано Джапиашвили освобождены Южной Осетией после окончания расследования дела о нарушении границы. Комитет госбезопасности счел переход границы случайностью и передал нарушителей Грузии.

Как писал "Кавказский узел", трое граждан Грузии были освобождены 9 января после истечения срока наказания за нарушение границы с Южной Осетией.

Власти Южной Осетии передали Грузии двух человек, нарушивших границу, сообщило сегодня ИА "Рес".

Граждане Грузии, 53-летний Алексей Мамулия и 51-летний Вано Джапиашвили были задержаны в 2024 году по статье о незаконном пересечении государственной границы. На время предварительного расследования они были помещены под стражу, указано в сообщении.

Расследование завершилось 21 января, проинформировал Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Принимая во внимание, что незаконный переход госграницы совершен указанными иностранцами впервые, явно случайно и при их деятельном раскаянии, принято решение о прекращении уголовного преследования и передаче в Грузию Мамулия и Джапиашвили, указано на сайте ведомства.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

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