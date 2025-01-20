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12:58, 20 января 2025

Жители Баку почтили память жертв "Черного января"

Мемориал на Аллее шехидов. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бакинцы в 35-ю годовщину ввода советских войск в город пришли к мемориалу на Аллее шехидов, чтобы почтить память погибших.

Как писал "Кавказский узел", в годовщину ввода советских войск в Азербайджан, которая отмечается 20 января, жители Баку приходят на Аллею шехидов (павших героев), где похоронены погибшие во время тех событий. Массовое посещение мемориала по традиции продолжается до вечера.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)".

Сегодня в Азербайджане нерабочий день в связи с национальным трауром в память о жертвах "Черного января". В полдень по всей стране была проведена минута молчания. В столице дорожная полиция остановила автомобильное движение, водители и пассажиры вышли из машин и стояли минуту молча. С судов в бакинской бухте, автомобилей и поездов были поданы сигналы, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Баку проходит массовое шествие на Аллею павших героев. Утром Аллею шехидов посетили президент Ильхам Алиев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе, а также премьер-министр и председатель парламента Азербайджана. Затем было разрешено посещение Аллеи делегаций государственных ведомств и частных компаний, а также рядовых жителей.

Пенсионер Гусейн Гусейнзаде поделился с корреспондентом "Кавказского узла" воспоминаниями о событиях 1990 года. "За три дня до 20 января из города были вывезены армяне, трагические событие прекратились, в Баку стояла на перекрестках советская армия и казалось, что все худшее позади… Но в ночь на 20 января в Баку начался штурм. Безостановочно стреляя, в город вошли колонны с БМП и БТР, разрушившими деревянные баррикады на перекрестках. Я был вместе с другими сотрудниками Академии Наук на одной из баррикад, но когда мы увидели идущую на нас колонну военной техники с включенными фонарями, когда услышали звуки выстрелов, мы - гражданские безоружные люди, разошлись, спрятались, я вернулся домой. Ночью в городе были слышны выстрелы, а утром когда мы вышли на улицу, в некоторых местах города видели страшные картины - раздавленных гусеницами людей", - рассказал Гусейн Гусейнзаде.

Другой житель Баку Кямран Ализаде сообщил, что в 1990 году ему было 35 лет, и он 20 января находился в Гяндже, где и узнал о происходящем в столице, после чего приехал в Баку. "Дети и жена рассказали, как всю ночь лежали на полу, в квартире на пятом этаже, так как мимо окон пролетали светящиеся пули, и они слышали крики на улице. Утром, когда люди вышли из домов, стало ясно, какое массовое зверство советской армии произошло", - рассказал Ализаде корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, власти Азербайджана в угоду властям России не дают должной оценки событиям 33-летней давности, указали в 2023 году в этот день представители оппозиции.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

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