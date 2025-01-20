Акции памяти Маркелова и Бабуровой прошли в России и других странах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 16-ю годовщину со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой акции памяти прошли в разных городах России, а также Франции, Германии, Тайланда и других стран.

Как информировал "Кавказский узел", в январе 2024 года в 15-ю годовщину со дня убийства в 2009-м году адвоката Станислава Маркелова и журналистки "Новой газеты" Анастасии Бабуровой активисты в Москве возложили цветы на месте их гибели и организовали показ фильма об убитой журналистке. Акции памяти также прошли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Риге и других городах России и Европы.

19 января в Москве прошла акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, участники которой возложили цветы на месте их гибели, также был организован мемориал – фотографии нескольких активистов, убитых неонацистами. Неподалеку от акции в большом количестве дежурили силовики. Полиция потребовала у одного из возлагающих цветы показать документы, сообщил телеграм-канал RusNews.

Один из участников акции памяти был задержан, его повалили шестеро силовиков и затем отвели в автозак. Позже стало известно, что задержанный является одним из националистов, которые находились недалеко от акции. Момент задержания пытался снять на видео один из активистов, но силовики заставили его удалить видео, отметило "ОВД Инфо"*.

Акция памяти также прошла в Волгограде – активисты оставили у памятника жертвам политических репрессий фотографии и цветы. В Санкт-Петербурге участники акции на Марсовом поле почтить память Маркелова и Бабуровой возложением цветов, передал телеграм-канал SOTA.

Акции также прошли в Берлине, где был организован марш солидарности с антифашистами, в Варшаве был показан тематический фильм, в Париже несколько десятков активистов почтили память Маркелова и Бабуровой у фонтана Стравинского. В Таиланде акция прошла в парке королевы Сирикит, который в стране стал символом культурного и религиозного многообразия.

Среди городов России акции также прошли в Барнауле, Омске, Ижевске, Красноярске, Пензе и Челябинске.

Напомним, Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве после пресс-конференции, посвященной выходу из тюрьмы бывшего полковника Юрия Буданова, который отбыл срок по обвинению в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Маркелов представлял интересы потерпевшей стороны в деле Буданова. Подробности об этом изложены в справке "Кавказского узла" "Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой", также на "Кавказском узле" опубликована биография Станислава Маркелова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.