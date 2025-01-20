Чечня стала лидером рейтинга по уровню преступности

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Меньше всего преступлений в 2024 году было зарегистрировано в Чечне, которая заняла первое место в рейтинге. При этом в республике количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2023 годом выросло на 15,6%. В лидерах также Ингушетия, Дагестан и Кабардино-Балкария.

Как писал "Кавказский узел", по данным Генпрокуратуры, в 2024 году наибольший рост числа тяжких и особо тяжких преступлений в стране был отмечен в Адыгее – за год их стало больше почти на треть. В Калмыкии число таких преступлений выросло на четверть – с 667 до 895. В Чечне уровень тяжких и особо тяжких преступлений за год вырос более чем на 21%.

Рейтинг регионов России по уровню преступности в 2024 году опубликовало сегодня, 20 января, РИА "Новости", ссылаясь на данные МВД. В прошлом году в стране было зарегистрировано 1911,3 тысячи преступлений, что на 1,8% меньше, чем в 2023 году. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, в 40 регионах снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

Лидером рейтинга стала Чечня, где за год было зарегистрировано 16,6 преступления различной тяжести на 10 тысяч жителей. При этом уровень преступности в регионе вырос на 15,6%.

На втором месте находится Ингушетия (36,8 преступления на 10 тысяч жителей, снижение уровня преступности на 8,4%), на третьем - Дагестан (42,9 преступления на 10 тысяч жителей, снижение уровня на 1,1%), на четвертом - Кабардино-Балкария (76,8 преступления на 10 тысяч жителей, снижение уровня на 0,3%).

Адыгея находится на седьмом месте (90 преступлений на 10 тысяч жителей, повышение уровня на 18,6%), Калмыкия - на 13-м месте (104,4 преступления, повышение уровня на 5,8%), Ставропольский край - на 15 месте (107,2 преступления, понижение уровня на 7%), Карачаево-Черкесия - на 17-м месте (107,9 преступления, повышение уровня на 13,4%), Астраханская область - на 28-м месте (117,6 преступления, понижение уровня на 9,1%), Ростовская область - на 35-м месте (125,2 преступления, понижение уровня на 4,6%), Краснодарский край - на 38-м месте (126,4 преступления, понижение уровня на 1%), Волгоградская область - на 44-м месте (136,2 преступления, повышение уровня на 1,8%), Северная Осетия - на 54-м месте (154,4 преступления, повышение уровня на 20,8%).

Последнее место в рейтинге заняла Карелия, где за год выявлено 214,5 преступления на 10 тысяч населения, при этом рост уровня преступности составил всего 1,8%.

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