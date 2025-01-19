Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

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Андрей Тарасов и Иван Мирошин убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 433 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 января были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 431 бойца из Астраханской области.

В военной операции погиб житель села Черный Яр Андрей Тарасов, 1986 года рождения, сообщила 10 января во "ВКонтакте" администрация Черноярского района, отметив, что Тарасов был убит еще 12 апреля 2024 года.

10 января в Наримановском районе прошло прощание с Иваном Мирошиным, убитым в военной операции, сообщил в тот же день во "Вконтакте" глава района Дмитрий Курьянов. Иван Мирошин родился в 1985 году в Нариманове и заключил контракт в 2023 году, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 433 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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