Участники акции в Ереване потребовали отменить повышение тарифов на проезд

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Трехкратное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте необоснованно, столичные власти не в состоянии эффективно управлять городом и перекладывают проблемы на граждан, заявили участники акции в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", подорожание проезда в общественном транспорте ереванцы назвали существенным ударом по бюджету. По мнению экономистов, власти повышением тарифов пытаются прикрыть собственные недоработки. Принятое мэрией решение предполагало, что стоимость проезда вырастет со 100 до 300 драмов с 1 января 2025 года. 20 декабря власти столицы отложили повышение на один месяц: они постановили, что до до 1 февраля параллельно новым пакетам сохранится тариф на разовую поездку в размере 100 драмов.

К 15 декабря активисты собрали более 75 тысяч подписей против подорожания проезда. Депутаты горсовета Еревана расширили список льготных категорий пассажиров, включив в него семьи погибших в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном военных.

Противники повышения тарифов на проезд в общественном транспорте провели 15 января акцию протеста в Ереване, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир акции.

Участники акции обвинили столичные власти в необоснованном повышении тарифов. По их словам, власти повышают налоги и тарифы, так как не могут эффективно решать проблемы города.

Внедрение единой системы оплаты проезда планировалось для устранения теневого оборота, а не для повышения тарифов, заявил журналистам бывший мэр Еревана Айк Марутян. По его словам, работы по внедрению единой системы оплаты начались еще в его бытность градоначальником.

"Единая система оплаты также позволила бы сформировать базу для расчета средней стоимости проезда. Сегодня же у столичных властей нет расчета, который бы обосновал необходимость повышения тарифов. Для такого расчета нет ни одной вводной", - заявил бывший мэр.

Марутян не исключил бойкот, если столичные власти не отменят свое решение. "Эта акция была организована, чтобы услышать мнения горожан. Есть разные способы бойкота, не исключена и забастовка студентов. Горожане могут и вовсе не пользоваться транспортом или же пользоваться, но продолжать платить 100 драмов. Нужно выбрать наиболее оптимальный вариант протеста", - пояснил он.

Необходимо использовать все правовые инструменты, чтобы добиться отмены повышения тарифов, заявила в прямом эфире одна из участниц акции. Она считает трехкратное подорожание проезда недопустимым. По ее мнению, горожане вправе прибегнуть к любому способы бойкота: недопустимо проводить реформу в ущерб горожанам, тариф на проезд не может быть выше 100 драмов, подчеркнула она.

"Утверждение городских властей, что тариф повышается до 144 драмов, это фикция. Это очередное свидетельство неумения властей производить расчеты. Столько будут платить те, кто пользуется общественным транспортом не менее пяти раз в день. А как насчет учителей, преподавателей? Они дважды в день им пользуются и будут платить 300 драмов за поездку", - заявила активистка.

Другая участница акции отметила, что столичные власти игнорируют свой предвыборный слоган. "На выборах мэра Еревана слоган кандидата от правящей силы был: "Скажите, сделаем!". Горожане против этого мэра, пусть подает в отставку. У меня пенсия в 40 тысяч драмов, этой суммы еле хватает на еду и лекарства, и на поездку мне не будет хватать. Пусть представители власти попробуют прожить на эту сумму", - заявила женщина в ходе акции.

Акция завершилась без инцидентов. О своих дальнейших шагах организаторы протестов пообещали проинформировать через социальные сети.

Власти повысили налог на недвижимость, плату за вывоз мусора, тарифы на проезд, так как не способны иначе управлять городом, заявил участник акции. "Правящей силе кажется, что, обдирая горожан и пополняя казну, можно управлять и планировать расходы, но для этого нужна компетентность, которая у властей отсутствует", - заявил он в эфире акции.

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