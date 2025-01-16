Политологи назвали препятствие для развития отношений Армении и США

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Хартия о стратегическом партнерстве с США дает Армении возможность для диверсификации внешней политики, но пока Ереван согласовывает свою внешнюю политику с Москвой и Кремль может остановить процесс сближения Армении с Западом в любой момент.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июня 2024 года на встрече министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и помощника госсекретаря США Джеймс О'Брайена было принято совместное заявление, в котором говорится о повышении уровня отношений между странами до стратегического партнерства. 14 января Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве.

Значение Хартии о стратегическом партнерстве Армении и США “Кавказскому узлу” прокомментировали политологи Армен Варданян, Андриас Гукасян и политический обозреватель Акоп Бадалян.

Документ, подписанный в Вашингтоне, в обозримом будущем поднимет на новый уровень способность Армении противостоять вызовам, поскольку США увеличат содействие Армении в сферах экономики, энергетики и безопасности, уверен Армен Варданян. «Первые результаты будут заметны уже в скором времени. Как анонсировал Блинкен, в Армению прибудут американские эксперты для консультаций безопасности границ», - отметил Варданян.

Политолог предположил, что содействие США в повышении безопасности границ будет заключаться в предоставлении технологий, в том числе спутниковых. «Наряду с европейскими наблюдателями, которые осуществляют мониторинг границы, американцы будут более детально работать. В итоге Армения получит еще один зонтик безопасности», - подчеркнул он.

Он полагает, что армянские власти настроены на реализацию соглашения с США. «Армения должна продолжить строить демократическое общество и вести предсказуемую для международного сообщества политику. Армянские власти готовы к этому и воспользуются возможностью диверсифицировать внешнюю политику», - считает политолог.

При этом Варданян отметил, что Москве не нравятся шаги Армении по диверсификации внешней политики, в том числе и планы евроинтеграции. «Несмотря на сдержанность Кремля в публичном пространстве, в переговорах за кулисами Кремль будет выступать с жестких позиций, хотя на какие-либо резкие шаги российские власти не пойдут. Россия глубоко увязла в Украине, у нее проблемы с поставками нефти и газа. При этом в России, несмотря на все опасения, уверены, что не потеряют Армению и вернутся в регион после окончания украинского конфликта. Эту уверенность ей придают членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ», - пояснил Варданян.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе участия в ОДКБ ослабла вплоть до угроз покинуть организацию. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Имплементация хартии зависит от ряда факторов, в том числе от отношения новой администрации Трампа к документу и от готовности официального Еревана, даже при отсутствии желания у новых американских властей, работать с администрацией Трампа и не дать заморозить содержание документа, отметил Акоп Бадалян.

«Хартия – рабочий документ, называть его стратегическим соглашением будет преувеличением. На этом этапе хартия несет больше информационный смысл, который нужен, в первую очередь, Еревану в предвыборный период. На мой взгляд, в Армении сомневались, что удастся заключить подобное соглашение с администрацией Трампа, и приложили дипломатические усилия, чтобы получить этот документ перед выборами. Это вполне укладывается в кредо Пашиняна о диверсификации внешней политики. Партии власти нужен этот документ для пропагандистских целей», - заявил он.

Бадалян избегает сравнения Армении и Грузии в контексте отношений с США, полагая, что разрыв связей между Вашингтоном и Тбилиси не повлияет на развитие сотрудничества между Арменией и США. «Хотя по экономическим и политическим показателям обе республики сравнимы, их геополитические содержания разные. США не рассматривают замену одного на другого, “если не получается там, то попробуем здесь”. У них разные подходы к Армении и Грузии. В отношениях с Арменией учитывается фактор Азербайджана и Турции, наличие общей границы с Ираном, армяно-российские отношения и членство Армении в ЕАЭС и ОДКБ. Это все придает совершенно иной контекст», - пояснил политобозреватель.

Он разделяет мнение, что армянские власти пытаются диверсифицировать внешнюю политику. «Визит главы МИД Армении в Россию, думаю, запланирован для сверки часов и получения гарантий, что эти шаги не направлены против России. То, что Армения пытается углублять свои отношения с США, нормально, но это недопустимо в противовес кому-либо, будь то Россия или Иран. Понятно, что в России и Иране будут недовольны подписанием хартии, но Армения должна работать, чтобы развеять опасения, иначе есть риск превратиться в недоброжелательное государство для Ирана», - подчеркнул Бадалян.

Эффективность реализации хартии зависит, на его взгляд, от качества работы правящей силы Армении. «Все зависит от того, как будут имплементировать положения. Политика балансирования зависит от качества. Наивно полагать, что вопросы могут решаться без России, Ирана или без лояльности США. Армянским властям важно соблюдать этот баланс», - отметил он.

По его словам, у России множество рычагов давления на Армению, особенно в сфере экономики и безопасности. «Другое дело, что Кремль не против, чтобы Ереван смог бы обеспечить разнообразие в вопросах безопасности, так как у него самого таких возможностей меньше, и снижение этого бремени для России не так уж и критично. Главное, чтобы не было стратегического прорыва. И в Кремле дают понять, что не потерпят геополитического разворота», - сказал Бадалян.

При наличии политической воли в течение двух лет можно добиться подписания ряда предметных соглашений с США в сфере, экономики, энергетики и безопасности, полагает Андриас Гукасян. По его словам, если армянские власти будут последовательны, через пять лет изменения в экономической и политической жизни Армении будут ощутимы.

«Для этого необходимо выйти ОДКБ и ЕАЭС. Задача заключается в поэтапном выходе из одного блока и перехода в другой блок. Для энергетической независимости необходима альтернатива соглашению с Россией, то же самое в сфере обороны и безопасности. Но армянские власти не стремятся к смене внешнеполитического вектора, а сотрудничество с США и ЕС преподносят как комплементарность и диверсификацию внешней политики», - заявил он.

Именно этим обусловлена довольно сдержанная реакция Кремля как на заявления о евроинтеграции, так и на подписание хартии, указал политолог. «Армения и Россия проводят согласованную внешнюю политику, а встречи глав МИД носят консультативный характер. Юридическим и правовым источником согласованной политики являются различные соглашения в рамках ЕАЭС и ОДКБ, в которых прописаны эти консультации. Согласованная внешняя политика – скорее норма для армянской дипломатии, нежели исключение. В Кремле понимают, что при необходимости смогут остановить процесс, как это было в 2013 году, когда Армения вела переговоры об Ассоциативном соглашении с ЕС», - считает он.

Нет оснований утверждать, что власти Армении находится в оппозиции Кремлю, и, следовательно, говорить об инструментах или рычагах давления также не приходится, добавил Гукасян. «Разговоры о рычагах давления – нарративы для общественности», - подчеркнул он.

Политолог также избегает сравнения армяно-американских и американо-грузинских отношений. По его словам, цель Соединенных Штатов содействовать Грузии и Армении вступить в Европейский союз. «Конгресс США принял консенсусный акт «О непризнании грузинского кошмара». США твердо намерены прекратить сотрудничество с Грузией, пока у власти находится Иванишвили. Это действие направлено против Иванишвили и фактической узурпации власти, но не против Грузии. Стратегия в отношениях с Грузией не изменилась, но натолкнулась на препятствие в лице правящей силы. И сейчас действия США направлены на то, чтобы устранить это препятствие для дальнейшего сотрудничества с Грузией, ее интеграции в ЕС. С Арменией США подписали, по сути, меморандум о намерениях. США создают возможность интеграции Армении в ЕС. Если Пашинян попытается стать препятствием планам США и ЕС, то он окажется в положении Иванишвили», - предположил Гукасян.

Если правящая сила Грузии попыталась заморозить процесс вступления в ЕС, то правящая сила Армении действует по принципу медленной реализации договоренности, указал он. «Армянские власти не могут отказать США и ЕС, но и реализовать договоренности также не в состоянии, учитывая фактор России. Поэтому выбрана стратегия вялого продвижения по дорожным картам. Это понимают на Западе, и выстраивают свою политику, учитывая эту реальность», - пояснил политолог, отметив, что в Ереване по большому счету выжидают завершения геополитического противостояния России и Запада.

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