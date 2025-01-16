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00:49, 16 января 2025

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Садик Садиков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1198 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 января власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1197 бойцов из Дагестана.

Семьям убитых в зоне СВО бойцов поддержку государства не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Садик Садиков убит в военной операции на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила 15 января  администрация Ахвахского района в своем Telegram-канале.

Садиков родился 9 октября 1997 года в селении Тадмагитль, рос в многодетной семье.  По окончании школы в 2015 году поступил в сельскохозяйственный колледж им. Ш.И.Шихсаидова. В 2021-2023 годах работал в МВД в Буйнакске. Был женат, воспитывал дочь. 20 мая 2024 года он заключил контракт с Минобороны. Убит 14 августа в городе Волчанск Харьковской области.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1198 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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