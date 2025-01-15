Грузинские активисты потребовали наказать участников избиения Гахарии

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Две неправительственные организации призвали полицию Грузии оперативно найти и привлечь к ответственности участников избиения оппозиционера Георгия Гахарии.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 января лидер партии "Гахария - за Грузию" Георгий Гахария подвергся нападению в отеле "Шератон" в Батуми. Врачи диагностировали у него перелом носовой кости и сотрясение мозга, от госпитализации политик отказался. В нападении участвовали люди, которые перед этим в той же гостинице вступили в перепалку и физическую конфронтацию с активистом Звиадом Коридзе.

Полиция возбудила уголовное дело о нападении на Гахарию. По версии организации "Честные выборы", в нападении участвовали представители правящей партии "Грузинская мечта".

Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов» потребовала от МВД эффективного расследования нападения с «верной квалификацией», также эффективного процессуального надзора за уголовным делом, говорится в сообщении этой НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

По данным организации, в конфликте участвовали представители правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение»: высокопоставленный чиновник министерства финансов и экономики, а также депутат парламента Грузии.

«Физическое насилие в отношении граждан и подстрекательство к насилию членами партии «Грузинская мечта» стали неотъемлемой частью их политики. Неэффективное реагирование следственных органов, практическое пренебрежение преступлений, совершенных против демонстрантов, журналистов, представителей политических партий, способствуют обострению криминогенной обстановки в стране», - говорится в заявлении.

В свою очередь неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» сочла нападение на Звиада Коридзе частью кампании «Грузинской мечты», направленной против этой НПО, поскольку Коридзе – журналист и представитель этой организации.

«Коридзе находился в Батуми в командировке и наблюдал за судебным процессом над учредителем газет «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзией Амаглобели, в то же время опротестовывая ее незаконное заключение», - говорится в сообщении НПО, направленном корреспонденту «Кавказского узла».

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели. 13 января Амаглобели было предъявлено обвинение в нападении на начальника полиции Батуми, ей грозит до семи лет заключения. Амаглобели пояснила, что, оказавшись в давке, случайно задела рукой офицера полиции. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

В сообщении НПО говорится о возможной причастности к нападению депутата парламента от «Грузинской меты» Варлама Липартелиани. "Личности причастных к нападению еще раз указывают на то, что лидеры «Грузинской мечты» причастны к нападениям на гражданское общество и лиц с критическими взглядами", - говорится в заявлении.

НПО призвала МВД и прокуратуру незамедлительно принять меры и задержать нападавших, чьи действия, по мнению активистов, подпадают под статью 156 (преследование за высказывания, мнение или связанное с профессиональной деятельностью, совершенное с применением насилия или угрозой его применения) и статью 225 (организация, руководство или участие в групповом насилии) УК Грузии.

Организация также призвала руководство отеля обнародовать видеозаписи инцидента, снятыми камерами наблюдения.

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