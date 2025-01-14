RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:57, 14 января 2025

Суд затребовал дополнительные документы по делу о смерти Инала Джабиева

Похороны Инала Джабиева. Фото: https://sova.news/2020/09/01/smert-inala-dzhabieva-chto-proishodit-v-tshinvali/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цхинвальский городской суд, рассматривая дело о смерти Инала Джабиева, затребовал в Генпрокуратуре материалы экспертизы тела покойного и документы о задержании Герсана Кулумбегова.

Как информировал "Кавказский узел", на заседании 13 декабря по делу о смерти Инала Джабиева адвокат обвиняемых заявил о множестве нарушений и попросил вернуть дело в прокуратуру. но ему было отказано.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Суд по делу о смерти Инала Джабиева потребовал от Генеральной прокуратуры Южной Осетии представить ряд документов. В частности, речь идет о заверенной копии сопроводительного письма с направлением в Абхазию постановления о назначении экспертизы тела Джабиева, а также материалы, которые подтверждают регистрацию этого документа в министерстве здравоохранения Абхазии, ответ о принятии экспертизы в производство, документы об окончании производства и возвращении материалов в Южную Осетию, пишет 13 января государственное информационное агентство "Рес".

Суд также истребовал рапорт старшего следователя Эдуарда Танделова об обнаружении признаков преступления в отношении Герсана Кулумбегова и журнал регистрации сообщений о преступлениях за апрель 2020 года.

Решение об истребовании дополнительных документов мотивировано тем, что необходимо проверить наличие материалов экспертизы, на которую опиралось решение о продлении срока ареста обвиняемых. Что касается рапорта Танделова и журнала регистрации, то, как оказалось, в материалах дела этот рапорт отсутствует. Журнал регистрации сообщений нужен, так как непонятно, был ли один рапорт от 3 апреля или же их было два - от 3 и 4 апреля.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:15, 13 января 2025
Житель Краснодара задержан по подозрению в создании секты
13:34, 13 января 2025
Двое жителей Карачаево-Черкесии наказаны за хранение экстремистской литературы
12:37, 13 января 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
10:32, 13 января 2025
39 азербайджанских семей вернулись в Джебраил
08:42, 13 января 2025
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
00:06, 13 января 2025
Пробка на КПП "Верхний Ларс" выросла до 225 автомобилей
Все события дня
Новости
Александр Келехсаев. Cкриншот видео https://www.instagram.com/iron_bonvarnon/reel/DEnVa2pOINy/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:15, 10 января 2025
Журналист Келехсаев заявил об избиении
Граница Южной Осетии. Фото: https://cominf.org/node/1166560645
18:53, 9 января 2025
Южная Осетия освободила трех граждан Грузии
23:16, 5 января 2025
Транскам закрыт для движения всех видов транспорта
Сотрудники полиции Южной Осетии. Фото: https://mvdruo.ru/
11:27, 26 декабря 2024
МВД Южной Осетии потребовало запретить пропаганду ЛГБТ*
Тамара Меаракишвили. Кадр из видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=yhDZ-8EhtQ0
09:48, 21 декабря 2024
Активистка из Южной Осетии пожаловалась на насилие со стороны депутата
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:27, 10 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
о нападении на журналиста из Южной Осетии
Фото
21:54, 23 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Таможня дает РЮО
Фото
12:21, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Нефть,автомобиль и осетинская башня
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Блогеры
Фото
21:27, 10 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
о нападении на журналиста из Южной Осетии
Фото
14:27, 1 января 2025
BERG...man Tbilisi
59
Главная тема 1 января 25 года? Газ!
Фото
21:54, 23 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Таможня дает РЮО
Фото
15:13, 16 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Не получилось с UEFA, не получись и c EU
Фото
12:21, 15 декабря 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Нефть,автомобиль и осетинская башня
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Борис Гончаренко (слева) и Богдан Абдурахманов. Скриншот фото "Зона солидарности" от 26.06.24, https://t.me/solidarity_zone/2707
13 января 2025, 19:57
Абдурахманов и Гончаренко приговорены к длительным срокам в колонии

Очистка пляжа от мазута. Фото: Оперштаб Краснодара
13 января 2025, 18:24
Власти изменили тактику очистки пляжей Кубани от мазута

Мзия Амаглобели. Фото: издание "Батумелеби"
13 января 2025, 15:30
Журналистка Амаглобели обвинена в нападении на полицейского

Следы мазута на погибшей птице. Скриншоты из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/84303
13 января 2025, 10:58
Мазут угрожает орнитологическому заказнику на Тамани

Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Показать больше