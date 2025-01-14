Суд затребовал дополнительные документы по делу о смерти Инала Джабиева

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Цхинвальский городской суд, рассматривая дело о смерти Инала Джабиева, затребовал в Генпрокуратуре материалы экспертизы тела покойного и документы о задержании Герсана Кулумбегова.

Как информировал "Кавказский узел", на заседании 13 декабря по делу о смерти Инала Джабиева адвокат обвиняемых заявил о множестве нарушений и попросил вернуть дело в прокуратуру. но ему было отказано.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Суд по делу о смерти Инала Джабиева потребовал от Генеральной прокуратуры Южной Осетии представить ряд документов. В частности, речь идет о заверенной копии сопроводительного письма с направлением в Абхазию постановления о назначении экспертизы тела Джабиева, а также материалы, которые подтверждают регистрацию этого документа в министерстве здравоохранения Абхазии, ответ о принятии экспертизы в производство, документы об окончании производства и возвращении материалов в Южную Осетию, пишет 13 января государственное информационное агентство "Рес".

Суд также истребовал рапорт старшего следователя Эдуарда Танделова об обнаружении признаков преступления в отношении Герсана Кулумбегова и журнал регистрации сообщений о преступлениях за апрель 2020 года.

Решение об истребовании дополнительных документов мотивировано тем, что необходимо проверить наличие материалов экспертизы, на которую опиралось решение о продлении срока ареста обвиняемых. Что касается рапорта Танделова и журнала регистрации, то, как оказалось, в материалах дела этот рапорт отсутствует. Журнал регистрации сообщений нужен, так как непонятно, был ли один рапорт от 3 апреля или же их было два - от 3 и 4 апреля.

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