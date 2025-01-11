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15:58, 11 января 2025

Контрактник из Гунибского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Омар Сулейманов из Гунибского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1193 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 10 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1192 бойцов из Дагестана.

В военной операции погиб ефрейтор Омар Сулейманов, его сыну передан орден Мужества, сообщила на своей странице во "Вконтакте" 24 декабря 2024 года администрация Гунибского района.

"Омар Сулейманов отправился в зону СВО добровольцем-контрактником, погиб при исполнении боевых задач", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1193 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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