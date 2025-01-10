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02:10, 10 января 2025

Участники акции у парламента Грузии почтили память жертв пожара в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В день траура собравшиеся у здания парламента в Тбилиси почтили память пятерых детей, погибших в Гальском районе Абхазии. Ежедневные акции протеста против приостановки евроинтеграции проходят в Грузии 43-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", 8 января, на 42-й день ежедневных протестов, протестующие у парламента Грузии собрали письма для нескольких десятков арестованных активистов, которым грозят серьезные сроки заключения. 

На 43-й день протеста протестующие вновь перекрыли проспект Руставели, требуя провести новые выборы в парламент и освободить политзаключенных. Акции по прежнему собирают большое количество людей, надежды властей, что протесты утихнут, не оправдались, передал телеканал Pirveli. 

У здания Общественного вещателя Грузии вновь прошла акция с требованием предоставить дневной эфир критикам "Грузинской мечты". Собравшиеся у здания парламента в Тбилиси вечером 9 января почтили память пятерых маленьких детей, погибших в результате пожара в Гальском районе Абхазии. В связи с этой трагедией в Грузии был объявлен день траура, отмечает телеграм-канал Tbilisi_life. 

Хотя "Грузинская мечта" никак не реагирует на продолжающиеся протесты, представителям правящей партии следует задуматься, как долго им удастся удерживать власть в условиях полной международной изоляции и каким образом компенсировать экономический ущерб, указала директор НПО "Центр социальной солидарности" Тамту Микеладзе. 

"В условиях изоляции режиму придется открыто и официально идти на совершенно новый вид политических компромиссов с соседними авторитарными силами, и как только режим начнет это институционализировать, его электоральная поддержка рухнет. Остановить экономический кризис будет практически невозможно внутренними и "естественными" экономическими средствами, если Россия или Китай не введут миллиарды в нашу экономику. Кроме того, экономический кризис, последовавший за городским массовым политическим протестом, вызовет социальный протест и недовольство, поэтому у "Грузинской мечты" все не так хорошо, как они хотят показать. Но это не значит, что мы в хорошем состоянии, экономический кризис и тирания режима также повлияют на продолжительность протеста и оптимизм", - сказала Микеладзе корреспонденту "Кавказского узла".

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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