Участники акции у парламента Грузии собрали письма для арестованных демонстрантов

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Сбор писем для задержанных на акциях протеста был организован у парламента Грузии. Ежедневные акции протеста против приостановки евроинтеграции проходят в Грузии 42-й день подряд.

Как писал "Кавказский узел", 7 января, на 41-й день ежедневных протестов, участники акции у парламента Грузии разместили плакаты с достижениями правящей партии "Грузинская мечта". В числе "заслуг", представленных на 41-м плакате, есть закон об иноагентах и отток граждан Грузии за границу.

Участники акции протеста против приостановки переговоров о евроинтеграции сегодня вечером традиционно заблокировали движение на проспекте Руставели у здания парламента Грузии, сообщило "Интерпрессньюс".

К протестующим перед парламентом в Тбилиси присоединились участники марша, которые требуют предоставить эфир для общественно политических дискуссий. Участники марша держали в руках баннер с надписью "Народ заслуживает независимый общественный вещатель", сообщило JamNews.

На акции сегодня продолжился сбор писем арестованным участникам протестов, которым грозят серьезные сроки заключения - таких более 30 человек. Письмо под слоганом «Свободу узникам режима» может написать любой желающий, сообщило агентство "Новости Грузии".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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