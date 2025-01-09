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10:47, 9 января 2025

Ростовчанин задержан за запуск фейерверка в банке

Задымление отделения банка. Скриншот видео из ТГ-канала "Это Ростов новости"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростове-на-Дону местный житель поджег в отделении банка фейерверк, из-за чего на него завели дело о хулиганстве.

Как информировал "Кавказский узел", в начале декабря 2024 года власти Ростовской области продлили до 1 декабря 2025 года запрет на запуск салютов. Жители Ростова-на-Дону в новогоднюю ночь запустили в небо сотни фейерверков вопреки этому запрету властей.

Полицейские задержали в Ростове-на-Дону 33-летнего местного жителя, который пытался поджечь фейерверки в отделении банка "Сбер". О подозрительном мужчине с петардами у банкомата в полицию сообщили прохожие, выяснилось, что задержанный был ранее судим по ряду статей, в том числе за уклонение от отбывания наказания, причинение вреда здоровью средней тяжести, изнасилование и кражу, сообщил 8 января "Волгоград Онлайн".

Сотрудники банка рассказали, что мужчина попытался поджечь фейерверки в офисе. В отношении задержанного возбуждено дело о мелком хулиганстве, передал 1rnd.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Ростовской области.

33-летний местный житель поджег фейерверк и бросил его к отделению банка, из-за чего возникло задымление. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила "Панорама. Ростов-на-Дону".

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря 2024 года в отношении 68-летней пенсионерки из Невинномысска было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как она подожгла фейерверки в банке по указанию телефонного собеседника. Позднее полиция сообщила, что действия женщины квалифицированы как теракт. Действия пенсионерки следует трактовать как хулиганство, а не теракт, указали юристы.

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Автор: "Кавказский узел"

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