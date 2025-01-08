RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:10, 8 января 2025

Трое военных из Кайтагского района убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдурахман Зубаиров, Шахабан Байранбеков и Абдулла Гаджиев убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1185 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1182 бойцов из Дагестана.

Ордена Мужества вручены родителям трех военнослужащих из Кайтагского района, убитых в военной операции: Абдурахмана Зубаирова из села Маджалис, Шахабана Байранбекова из села Джавгат и Абдуллы Гаджиева из села Гулли, сообщила 30 декабря 2024 года в своем телеграм-канале районная администрация.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1185 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:49, 8 января 2025
Беспилотники сбиты в Волгоградской области и на Кубани
07:37, 8 января 2025
Пять беспилотников сбиты в Ростовской области
21:49, 7 января 2025
Мать правозащитника Сафарова смогла выехать из Азербайджана
16:24, 7 января 2025
Трое военнослужащих из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции
13:58, 7 января 2025
Двое военных из Дербента убиты на Украине
11:53, 7 января 2025
Контрактник осужден в Нальчике за уклонение от службы
Все события дня
Новости
Заира и Назим Пировы. Коллаж "Кавказского узла". Стоп-кадры видео "Кризисной группы СК SOS" (признана иноагентом) и "Голоса Дагестана" от 07.01.25, https://t.me/sksosorg/1293, https://t.me/golosdagestana05/14545.
23:10, 7 января 2025
Правозащитники опровергли версию о похищении Заиры Пировой
Верующие у одного из храмов в Сочи. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Сочи от 07.01.24, https://t.me/officialsochi/48765
17:20, 7 января 2025
Жители СКФО и ЮФО отмечают Рождество
13:58, 7 января 2025
Двое военных из Дербента убиты на Украине
11:18, 7 января 2025
Стоимость изъятого у Храновского имущества оценена в 500 миллионов
Здание Дворца правительства после штурма Грозного. Январь 1995 года. Фото: Михаил Евстафьев https://memorialcenter.org/news/shturm-groznogo-31-dekabrya-1994-goda
01:35, 7 января 2025
Неделя с 30 декабря по 5 января в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе прошла без жертв
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
22:03, 6 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
на выставке дагестанского художника
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
22:03, 6 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
на выставке дагестанского художника
Фото
14:56, 24 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
69
Периодическое копошение вокруг многоженства в РФ кем-то подогревается?
Фото
14:13, 16 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Преступники тоже тупеют
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Фото
16:24, 9 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
учителя отвергают версию буллинга в буйнакской школе
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Спасенные от мазута птицы в Краснодарском "Сафари-парке". Стоп-кадр видео из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 07.01.25, https://t.me/opershtab23/10019
07 января 2025, 21:11
Один волонтер допущен в "Сафари-парк" осмотреть спасенных птиц

Бакинский суд по тяжким преступлениям. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
06 января 2025, 17:02
Азад Мамедли отверг обвинение в госизмене

Уборка пляжей в Анапе. Фото: s12.stc.yc.kpcdn.net
06 января 2025, 14:06
Дополнительная техника направлена в Анапу для очистки пляжей

Граница между Арменией и Азербайджаном. Фото: https://www.vesti.az/politika/nacalsya-process-delimitacii-na-granice-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-515273
06 января 2025, 12:45
Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше