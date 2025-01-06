Гарегин II в Богоявление призвал армян к объединению

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Католикос Гарегин II в Богоявление призвал армян объединиться ради безопасности страны. Верующие выразили тревогу за будущее Армении и судьбу карабахцев.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Армянская апостольская церковь отмечает праздник Богоявления, который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. В храмах Армянской апостольской церкви минувшей ночью прошли праздничные богослужения, участники которых помолились за мир. Беженцы из Нагорного Карабаха посетили в Армении праздничные службы по случаю Богоявления, но признались, что праздничное настроение омрачено невозможностью вернуться в свои дома.

Совместное празднование Рождества и Крещения связано с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято решение о раздельном праздновании Рождества и Крещения, говорится в справке на сайте "Богослов.ru". 6 января 2022 года прихожане храмов Армянской апостольской церкви назвали Богоявление семейным праздником.

Католикос всех армян Гарегин II по случаю праздника Святого Рождества и Богоявления обратился к армянскому народу и призвал его к объединению во имя безопасности государства и восстановления справедливости в отношении карабахцев.

Католикос обратил внимание на сложную геополитическую ситуацию. "Армянский народ подвергся тяжелым испытаниям", - сказал он, добавив, что Нагорный Карабах опустошен, а в азербайджанском плену остаются армяне, многие считаются пропавшими без вести. "Баку продолжает выступать с новыми требованиями и угрозами", - подчеркнул Католикос.

Помимо внешних угроз католикос отметил и внутренние проблемы, среди которых "ложь, беззаконие, недоброжелательность, мстительность, порочные явления, что вызывает в обществе недоверие, безразличие, вражду и раскол, а это в свою очередь приводит к ослаблению нации".

Извращение понятий христианской морали и национально-духовных традиционных ценностей искажает черты идентичности нашего народа, снижает национальный дух, вовлекает в западню греха и отчаяния, говорится в послании. "Попросим у Небесного Господа поддержки армянам Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"), понесшим большие потери и лишенным родной колыбели", - отметил католикос.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Во всех церквях в Армении отслужили праздничную литургию, после которой был совершен обряд "Освящение воды", символизирующий крещение Христа в реке Иордан. Воду, освященную крестом и миром, прихожане несут домой как благословение и целебное лекарство для больных.

Во дворе церкви Святой Анны в Ереване была установлена декорация из фигурок, изображающая Рождество Христово. После литургии здесь были организованы национальные танцы, танец "шурдж-пар" (танец единения).

Ливанская армянка Адрине переехала с семьей из Ливана в Армению семь лет назад. По традиции она в Рождество посещает церковь, принимает участие в праздничной литургии и берет с собой домой освященную воду.

Многие мои знакомые, покидая Ливан, предпочли Армению, но вскоре из-за трудностей им всем пришлось уехать в другие страны. Не было никакой государственной программы поддержки

В Ливане, как она рассказывает, все то же самое, те же традиции. "Только воду нам раздавали в заранее приготовленной маленькой таре, поэтому такой очереди, как здесь, не возникало. Танцев во дворе церкви в Ливане у нас не было. После Литургии в церкви мы праздновали этот святой день в домах, затем собирались в культурных очагах нашей общины и праздновали все вместе", - рассказывает Адрине.

Родные Адрине - родители, братья, сестры остались в Ливане. В Армению она переехала с мужем и детьми. По ее словам, им удалось устроиться на работу, но даже имея работу, в Армении очень сложно жить, так как все дорого - от продуктов до аренды квартиры.

"Мы много говорили о возможном переезде моих родных в Армению, но они говорят, что там, в Ливане, у них, хотя бы крыша над головой, и они не останутся на улице, здесь, в Армении, без дома и работы будет очень сложно. Многие мои знакомые, покидая Ливан, предпочли Армению, но вскоре из-за трудностей им всем пришлось уехать в другие страны. Не было никакой государственной программы поддержки", - отметила Адрине, добавив, что и сейчас не слышала, чтобы была какая-то гуманитарная акция в поддержку сирийских или ливанских армян.

Для Ануш Атаджанян Рождество Христово имеет важное значение. "Христос - спасение и надежда для христиан", - говорит она.

Этот праздник всегда отмечается в семье Ануш. Всей семьей собираются за праздничным столом, главным блюдом которого является рыба. На стол также ставят сладкий плов, красное вино, сладости.

"Вечером в Чрагалуйс посещаем церковь, приносим домой огонь. С 2020 года посещаю и военное кладбище "Ераблур", где похоронен племянник", - рассказала она, отметив, что ее племянник погиб в Нагорном Карабахе.

В Рождество Ануш, как она отметила, молится о спасении душ человеческих, о здоровье детей и родных. "Также молю о справедливом суде в арцахском вопросе и прошу Бога дать еще один шанс Арцаху", - рассказала она.

В душе я себя ощущаю потерянной, опустошенной. Тем не менее, пытаемся изо всех сил начать все с нуля

У Ашхен Арутюнян пессимистический настрой. "В этом году ситуация, связанная с Арменией, может быть хуже, чем в прошлом. К сожалению, есть причины полагать, что во всех этих геополитических передрягах Армению может спасти только какое-то чудо", - отметила Арутюнян, добавив, что надеется все же, что ее предчувствия ошибочны.

Армине Авагимян из Степанакерта рассказывает, что ежегодно она планировала к Рождеству большие покупки либо в Ереване, либо за границей. Но Новый год и Рождество обязательно встречали у себя дома. На после того как семья была вынуждена покинуть Нагорный Карабах, "краски праздника изменились". "Да, ходим в церковь, накрываем традиционный праздничный стол, Рождественская елка есть, все делаем, чтобы детям наше не совсем оптимистическое настроение не передалось. Но в душе я себя ощущаю потерянной, опустошенной. Тем не менее, пытаемся изо всех сил начать все с нуля", - рассказывает Авагимян.

Она вспоминает судьбу своих дедушки с бабушкой, которые стали очевидцами событий в Мараге (азербайджанское название Шихарх, - прим. "Кавказского узла") в апреле 1992 года. По ее словам, они по сей день не могут забыть, как во время массовых убийств по национальному признаку были убиты их соседи, а сами они чудом спаслись, поскольку вовремя сумели спрятаться. "И вот эти люди смогли, пережив все это, начать все с нуля в одной из деревень в Арцахе. Я всегда задавалась вопросом, как эти люди не сошли с ума? Видимо, я не настолько сильна, как они. Я не могу смириться со случившимся, с безнаказанностью", - отметила она.

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