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05:51, 6 января 2025

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Расул Хайрулаев из Казбековского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1180 бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 5 января представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1179 бойцов из Дагестана.

Военнослужащий Расул Хайрулаев убит на Украине. В честь него в селении Калининаул Казбековского района названа улица, а также открыта мемориальная доска, сообщила в своем телеграм-канале администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1180 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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