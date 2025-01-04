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22:25, 4 января 2025

Боец из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Вагид Эфендиев из села Межгюль убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Хивского района. Всего с начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1173 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", до сообщения властей о смерти Вагида Эфендиева были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1172 бойцов из Дагестана.

Рядовой Вагид Эфендиев был уроженцем села Межгюль Хивского района Дагестана, окончил там среднюю школу. В его честь в селе открыта памятная доска, сообщила в своем телеграм-канале администрация этого района.

Таким образом, на сегодняшний день официально признаны убитыми в военной операции не менее 1173 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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