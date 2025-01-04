RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:50, 4 января 2025

Власти Грузии начали выдворять из страны иностранных участников акций протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Грузии по решению суда выдворят 25 граждан зарубежных государств, принимавших участие в акциях протеста в ноябре-декабре прошлого года, сообщает МВД страны.

Как писал "Кавказский узел", в декабре пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал правонарушителями граждан России, задержанных на месте акции протеста в Тбилиси. При этом он признал, что не владеет информацией об этих людях.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. Общее число задержанных к 2 декабря достигло 224. Они обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

По данным МВД Грузии, всего за два последних месяца 2024 года Грузию обязали покинуть в общей сложности 91 гражданина различных стран.

"Среди выдворенных лиц, в отношении которых Департамент миграции МВД начал процедуру депортации, находятся иностранные граждане, участвовавшие в ноябре-декабре в акциях протеста в Тбилиси и подвергнутые различным административным наказаниям по решению суда — всего 25 человек. Из них 10 иностранцев уже покинули территорию Грузии", - цитирует сегодня заявление МВД телеграм-канал Tbilisi life.

Ранее декабре иностранцев, которые появлялись на акциях против решения грузинских властей о заморозке переговоров по вступлению в ЕС, стали вызывать в департамент миграции. Ведомство не уточняет, гражданами каких стран они являются. Местные СМИ сообщали, что как минимум 15 задержанных на акции иностранцев  - граждане России, пишет телеграм-канал NewsGeorgia.

Вероятно, задержанных граждан России выдворят из страны, предположил ранее автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Причем немедленно и без всяких разговоров, чтобы всем подобным релокантам, ведущим себя, имхо, по-свински и не понимающим, что находятся в  другой стране, неповадно было", - написал он 1 декабря в своем посте "Как быть с иностранцами (россиянами), задержанными на акциях протеста в Тбилиси? Гнать из страны!".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:40, 4 января 2025
Четвертый президент Грузии поддержал Саломе Зурабишвили
Акция в поддержку шахтеров, скриншот видео https://mtavari.tv/news/174183-tqibulis-meriis-cin-samsakhuridan-gatavisuplebuli
02:43, 4 января 2025
Деятели культуры поддержали уволенных шахтеров в Ткибули
22:47, 3 января 2025
Рост зарплат чиновников стал фактором расширения протестов в Грузии
05:02, 3 января 2025
Увеличены зарплаты депутатов и министров в Грузии
23:24, 2 января 2025
Не менее пяти грузинских чиновников заявили об увольнении по политическим мотивам
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:56, 4 января 2025
BERG...man Tbilisi
12
Грузинские власти искренне удивляются двойным стандартам денежных мешков?
Фото
16:25, 2 января 2025
BERG...man Tbilisi
26
В Грузии выросли пенсии
Фото
11:25, 31 декабря 2024
Ветер с Апшерона
6
Мое поздравление и пожелание о нормальных властителях
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
11:56, 4 января 2025
BERG...man Tbilisi
12
Грузинские власти искренне удивляются двойным стандартам денежных мешков?
Фото
09:55, 3 января 2025
BERG...man Tbilisi
43
Рукопашная в Трудовом. Не смотрю уже фильмы, где накрашенные мужчины играют героев
Фото
16:25, 2 января 2025
BERG...man Tbilisi
26
В Грузии выросли пенсии
Фото
08:58, 2 января 2025
BERG...man Tbilisi
19
Политический мир: былое, думы и гадания на кофейной гуще
Фото
14:27, 1 января 2025
BERG...man Tbilisi
59
Главная тема 1 января 25 года? Газ!
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Загрязненная мазутом птица в пункте помощи. Фото: оперативный штаб Краснодарского края
03 января 2025, 11:33
Власти отчитываются о спасении птиц на фоне просьб волонтёров о срочной помощи

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Ани Сванидзе для Publika от 02.01.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1338376037561943&set=pcb.1338376117561935 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
02 января 2025, 20:33
Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми

Санаторий "Нальчик". Скриншот фото с сайта санатория https://sannal-mvd.ru/photo.html
02 января 2025, 17:45
Пользователи соцсети потребовали ясности о распределении турналога в Нальчике

Суд в Кизилюрте. Фото: https://kizilyurt.fooby.ru/company/sledstvenniy-komitet-kizilyurt-3593539
31 декабря 2024, 17:23
Приговор силовикам из Кизилюрта продолжил тренд мягких наказаний за пытки

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше