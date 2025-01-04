Власти Грузии начали выдворять из страны иностранных участников акций протеста

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Из Грузии по решению суда выдворят 25 граждан зарубежных государств, принимавших участие в акциях протеста в ноябре-декабре прошлого года, сообщает МВД страны.

Как писал "Кавказский узел", в декабре пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал правонарушителями граждан России, задержанных на месте акции протеста в Тбилиси. При этом он признал, что не владеет информацией об этих людях.

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Активисты и оппозиционеры заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. Общее число задержанных к 2 декабря достигло 224. Они обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции.

По данным МВД Грузии, всего за два последних месяца 2024 года Грузию обязали покинуть в общей сложности 91 гражданина различных стран.

"Среди выдворенных лиц, в отношении которых Департамент миграции МВД начал процедуру депортации, находятся иностранные граждане, участвовавшие в ноябре-декабре в акциях протеста в Тбилиси и подвергнутые различным административным наказаниям по решению суда — всего 25 человек. Из них 10 иностранцев уже покинули территорию Грузии", - цитирует сегодня заявление МВД телеграм-канал Tbilisi life.

Ранее декабре иностранцев, которые появлялись на акциях против решения грузинских властей о заморозке переговоров по вступлению в ЕС, стали вызывать в департамент миграции. Ведомство не уточняет, гражданами каких стран они являются. Местные СМИ сообщали, что как минимум 15 задержанных на акции иностранцев - граждане России, пишет телеграм-канал NewsGeorgia.

Вероятно, задержанных граждан России выдворят из страны, предположил ранее автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле". "Причем немедленно и без всяких разговоров, чтобы всем подобным релокантам, ведущим себя, имхо, по-свински и не понимающим, что находятся в другой стране, неповадно было", - написал он 1 декабря в своем посте "Как быть с иностранцами (россиянами), задержанными на акциях протеста в Тбилиси? Гнать из страны!".

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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