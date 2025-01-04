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08:41, 4 января 2025

Очередь на КПП "Верхний Ларс" уменьшилась до 24 автомобилей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 24 транспортных средств.

"Кавказский узел" писал, что утром 1 января на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидали 372 автомобилей, к утру 2 января очередь значительно сократилась.

За последние сутки пробка на границе с Грузией с российской стороны вновь увеличивалась и достигала порядка 400 автомобилей. Сегодня, по данным на 8.40 мск, своего выезда через КПП "Верхний Ларс" ожидают 24 машины, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, на КПП "Верхний Ларс" в начале декабря 2024 года образовались большие автомобильные очереди. Жители Владикавказа стали жаловаться, что водители фур пытаются объехать пробку через город, из-за чего на его улицах возникли заторы. Горожане также указали, что водители грузовиков не соблюдают правила дорожного движения и паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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