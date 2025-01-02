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08:39, 2 января 2025

Пробка на "Верхнем Ларсе" за сутки значительно сократилась

Военно-Грузинская дорога. Фото: МЧС Северной Осетии/Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 19 автомобилей.

Как информировал "Кавказский узел", утром 1 января на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидали водители и пассажиры 372 автомобилей.

На 08.35 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 19 машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Напомним, на КПП "Верхний Ларс" в начале декабря 2024 года образовались большие автомобильные очереди. Жители Владикавказа стали жаловаться, что водители фур пытаются объехать пробку через город, из-за чего на его улицах возникли заторы. Горожане также указали, что водители грузовиков не соблюдают правила дорожного движения и паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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