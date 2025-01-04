Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

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Ислам Аджиев из Ногайского района убит на Украине. С начала российской операции на Украине властями убитыми признаны как минимум 1165 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", к 3 января власти официально признали как минимум 1164 убитыми на Украине бойцов из Дагестана.

О гибели Ислама Аджиева сообщила администрация Ногайского района на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Пресс-служба отчиталась об открытии мемориальной доски, посвященной памяти Ислама Аджиева.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1165 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых военных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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