Боец из Дагестана убит в военной операции

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Рамин Мутелимов из Табасаранского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 1163 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", не менее 1162 бойцов из Дагестана официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Рамин Мутелимов убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Табасаранского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. Другие подробности об убитом в сообщении от 28 декабря 2024 года в Telegram-канале главы района Магомеда Курбанова не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1163 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых военных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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