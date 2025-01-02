Военный из Хасавюртовского района убит на Украине

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Абидин Аджиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1162 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1161 бойца из Дагестана.

Абидин Аджиев убит в военной операции на Украине, сообщил глава Хасавюртовского района Арсланбек Алибеков, отчитываясь о визите к родным убитых бойцов. Как следует из информации на мемориальной доске, которая приложена к публикации, Аджиев убит 18 августа 2023 года, ему было 35 лет.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1162 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых военных.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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