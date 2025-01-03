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04:03, 3 января 2025

Военный из Хивского района убит на Украине

Альберт Таджибов. Фото: пресс-служба администрации Хивского района Дагестана. https://vk.com/wall-68798798_4321

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альберт Таджибов из села Ново-Фриг убит на Украине. С начала российской операции на Украине властями убитыми признаны как минимум 1164 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 2 января власти официально назвали имена как минимум 1163 бойцов из Дагестана, убитых на Украине.

Имя убитого на Украине военного из села Ново-Фриг назвала администрация Хивского района Дагестана, опубликовав на своей странице "ВКонтакте" сообщение с соболезнованиями родным. 

По информации чиновников, Альберт Таджибов погиб 18 декабря 2024 года в Харьковской области. О передаче его семье посмертных наград в публикации не упоминается.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1164 бойцов из Дагестана. Республика занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых военных. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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