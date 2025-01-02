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06:47, 2 января 2025

Шестеро бойцов из Ростова-на-Дону убиты в военной операции

Орден Мужества. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=LgAJf0TgyS8

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Чумак, Владимир Демидкин, Евгений Бакумов, Максим Цисарь, Тимофей Гура и Юрий Гладышев убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 611 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", 29 декабря стало известно, что на Украине убит Денис Ковалев из Родионово-Несветайского района. Он стал, по меньшей мере, 605-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

На Украине убиты военнослужащие Андрей Чумак, Владимир Демидкин, Евгений Бакумов, Максим Цисарь, Тимофей Гура и Юрий Гладышев. Каждый из них посмертно награжден орденом Мужества. глава администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону Михаил Васильев передал награды родственникам убитых бойцов, сообщила 29 декабря 2024 года администрация района в своем телеграм-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 611 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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