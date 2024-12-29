Боец из Ростовской области убит в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Денис Ковалев из Родионово-Несветайского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 605 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине убит Игорь Жерновцов из Миллерово. Он стал, по меньшей мере, 604-м бойцом из Ростовской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

На Украине убит ефрейтор из хутора Волошино Родионово-Несветайского района Денис Ковалев. В честь него открыта мемориальная доска, сообщила администрация школы в селе Екатериновка на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 605 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.