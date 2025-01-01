Германия запретила въезд в страну девяти гражданам Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МИД Германии сообщил о запрете на въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным за силовые разгоны акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", министерство финансов США 16 сентября ввело санкции в отношении двух грузинских чиновников – начальника департамента по особым поручениям (спецназа) МВД Грузии Звиада Харазишвили и его заместителя Милера Лагазаури. Санкции также затронули лидеров пророссийского движения "Альт-Инфо" Константина Моргошии и Зураба Махарадзе и еще 60 человек. 25 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении ограничений на въезд в США для граждан Грузии, подрывающих устои демократии в стране, ответственных за подавление гражданского общества и свободу собраний. Минфин США ввел санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Госдепартамент пояснил, что действия Иванишвили подорвали демократическое и евроатлантическое будущее Грузии.

Министерство иностранных дег Германии объявило сегодня о запрете на въезд для девяти граждан Грузии. "Сегодня Германия ввела запрет на въезд девяти людям, которые несут основную ответственность за насилие против мирных демонстрантов и представителей оппозиции в Грузии.

Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, и мы обязаны защищать его. Ситуация в Грузии остается тревожной», - говорится в посте, опубликованном в соцсети X.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек, правозащитники зафиксировали многочисленные случаи насилия во время задержания и после.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.