Боец из Урванского района убит в военной операции

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Сергей Кумышев из Урванского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 210 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 29 декабря были официально признаны убитыми в военной операции не менее 209 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В военной операции погиб Сергей Кумышев из Черной Речки, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 19 декабря на своей странице во "ВКонтакте" и.о. главы администрации Урванского района Хазрит Тлежуков.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 210 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 195 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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