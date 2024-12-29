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18:08, 29 декабря 2024

Контрактник из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астемир Вороков убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 209 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 декабря были официально признаны убитыми в военной операции не менее 208 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В школе №1 села Каменномостское Зольского района открыта мемориальная доска памяти выпускника Астемира Ворокова, погибшего в военной операции на Украине, сообщило сегодня в своем телеграм-канале отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии.

Астемир Вороков родился в 1998 году в селе Каменномостское, окончил «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель». "20 октября 2023 года он заключил контракт для участия в специальной военной операции на добровольной основе. 29 декабря 2023 г. при выполнении боевых задач Астемир Азреталиевич трагически погиб", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 209 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 194 из них, о гибели еще 15 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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