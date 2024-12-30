Карабахские беженцы пожаловались на бедственное положение в Армении

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На фоне планов властей Армении сократить социальную поддержку, многие карабахские беженцы думают о том, чтобы покинуть страну, поскольку они окажутся лишены жилья и средств к существованию.

Как информировал "Кавказский узел", 22 декабря стало известно, что неправительственные организации (НПО) Нагорного Карабаха приняли решение объединить усилия для борьбы за права беженцев в следующем году. Карабахцы сочли такое решение запоздалым, но они отметили, что надеются, что НПО начнут активней работать на благо беженцев.

Вынужденные переселенцы ранее заявили, что надеются вернуться в Нагорный Карабах и опасаются лишиться права на возвращение, если примут гражданство Армении. По данным на начало октября, лишь три процента беженцев приняли гражданство Армении. 29 ноября более 30 армянских общественно-политических и религиозных организаций, работающих в разных странах, призвали создать платформу для обеспечения беженцев из Нагорного Карабаха правом на коллективное возвращение на родину.

28 декабря в Ереване, на форуме "Во имя Арцаха" (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха), более 30 неправительственных организаций Нагорного Карабаха приняли повестку для совместной деятельности. В частности, принято три основных направления. Это коллективное возвращение в Арцах и признание прав арцахцев на исторической родине, социальные проблемы и защита прав беженцев Нагорного Карабаха в Армении, и вопрос о привлечении правящего режима в Азербайджане к уголовной ответственности.

28 декабря в Ереване также прошло собрание Союза коренных армянских общин Арцаха. Организационный комитет Союза, состоящий из более 10 активистов, озвучил цели, выделив "сохранение Армянского государства", освобождение Республики Арцах и включение ее в состав Армении, а также союз с Западной Арменией, международное признание необоснованного преследования жителей Нагорного Карабаха, обеспечение и защита их конституционных прав, равенство всех перед законом и установление национального единства, сохранение и развитие национально-государственной идентичности, независимости и суверенитета.

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры.

Министр финансов Армении недавно заявил, что сокращение программы "40+10 тысяч драмов" приведет к развитию жилищной программы. Это заявление можно растолковать так, что наши предложения пересмотреть решение сократить социальную программу "40+10 тысяч драмов" отклонены властями, заявил председатель Революционной партии Арцаха, соучредитель движения "Мое право" Артур Осипян.

"Если представители общественных организаций действительно хотят заняться проблемой беженцев, то принятые в ходе форума задачи, в частности вопрос возвращения и наших прав, должны быть основными, так как это вопрос субъективность Арцаха", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

От имени армянской общественности в адрес Азербайджана в международные суды необходимо направлять иски, чтобы привлечь азербайджанские власти к ответственности, добавил он.

Далее Осипян заявил, что власти Армении и Азербайджана пытаются распустить Минскую группу ОБСЕ, закрыв вопрос Арцаха. "Нам надо удержать вопрос Арцаха в повестке дня в регионе и на международной арене", – подчеркнул он.

Важно, чтобы топоним "Арцах" был сохранен, так как является символом армянства, указал кандидат исторических наук, руководитель научного центра "Качар" Мгер Арутюнян.

Психологическая поддержка со стороны властей Армении является важным и серьезным фактором для выхода народа Арцаха из трудного положения, самоорганизации, поиска решения социальных проблем и обеспечения возвращения в Арцах, отметил он.

Права карабахских беженцев должны быть защищены как в Армении, так и после коллективного возвращения на родину, заявил бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "Права народа Арцаха должны быть четко установлены, с гарантией всех международных норм и признанием на свободную жизнь", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Необходимо стремиться, чтобы социальные проблемы и защита прав карабахских беженцев были обеспечены в Армении и на международном уровне, отдельным пунктом нужно рассматривать задачу защиты культурного наследия, общественной и частной собственности карабахских беженцев, также необходимо осудить случаи вандализма со стороны Азербайджана, добавил Бегларян.

Относительно властей Азербайджана нужно ставить не только вопрос об уголовной ответственности, а вопрос об ответственности вообще, когда включены все виды санкций, от индивидуальной, до институциональной, добавил бывший омбудсмен.

78-летний Сергей Григорян уверен, что нельзя разделять социальные и политические права. "Необходимо бороться и защищать права в целом, не разделяя. Только так можно будет сказать, что проблема беженцев на повестке. Я считаю, что первоначально надо понять, возможно ли коллективное возвращение и свободная и безопасная жизнь по возвращению, и уже исходя из этого, выдвигать требования по социальным вопросам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эрик Багдасарян из Мартунинского района Нагорного Карабаха подрабатывает частным грузоперевозками. Необходимо было начать акции или собрания с сразу же, как только правительство Армении приняло решение прекратить программу "40+10", считает он.

"Но я уверен, что все еще можно добиться продолжения программы, если встанем на защиту своих прав. Возможно, это можно сделать заявлениями, или мирными акциями. Но нельзя сидеть и ждать. Потому, что социальная проблема беженцев самая острая в Армении на фоне безработицы, низких зарплат и высокой арендной платы на жилье", – сказал Багдасарян корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что в новом году, из-за повышения налогов, можно ожидать эмиграции не только беженцев, но и местных жителей.

Студент Аркадий Мкртчян из Степанакерта рассказал, что не женат, и что после исхода из Нагорного Карабаха живет в Ереване на съемной квартире с родителями. Молодой человек учится в университете днем, а вечером подрабатывает на виноградных плантациях, вблизи Еревана. Мкртчян отметил, что его родители не могут трудоустроиться, так как им чуть более 50 лет.

"У родителей высшее образование. Но из-за возраста их не берут на работу, а до пенсии им далеко. Социальная поддержка по программе "40+10 тысяч драмов" в некотором смысле позволяла думать, что какая-то стабильность у нас есть. Если программу приостановят, то моя семья окажется на улице. Моей подработки не хватит на аренду и пропитание. Я вынужден буду бросить учебу, чтобы работать полный день. Или же вынуждены будем уехать из Армении", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Многие карабахские беженцев говорят об отъезде из Армении в случае, если будет закрыта социальная программа "40+10 тысяч драмов", продолжил он.

Дина Товмасян из Степанакерта считает, что политика властей Армении направлена на то, чтобы карабахцы покинули Армению и не было бы вопроса беженцев, а тема Нагорного Карабаха была бы закрыта. "В Армении, власть не знает человеческих норм, ни социальной справедливости. Вот смотрю вокруг, поражаюсь, как простые люди выживают. У всех долги в банке, кредиты, безработных много. Даже если социальная программа "40+10" завершится, пострадают не только беженцы, но и владельцы квартир, так как для многих это единственный доход", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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