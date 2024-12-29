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07:49, 29 декабря 2024

Очередь из более 1400 автомобилей скопилась на "Верхнем Ларсе"

Пробка на Верхнем Ларсе, фото: пресс-служба МЧС России.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1435 машин.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 07.40 мск на КПП "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители 1435 машин.

"Кавказский узел" также писал, что 22 декабря на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из более 2000 грузовиков.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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