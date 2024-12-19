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05:59, 19 декабря 2024

Боец из Чечни убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вахид Окуев из Итум-Калинского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 217 бойцов из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", на 3 декабря представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 216 бойцов из Чечни.

В зоне СВО убит боец из села Гухой Итум-Калинского района Вахид Окуев, ему присвоено звание Героя Чечни, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Гухойского сельского поселения.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 217 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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