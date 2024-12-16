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20:57, 16 декабря 2024

Боец из Волгоградской области убит на Украине

Наири Саргсян. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Новоаннинского района от 16.12.24, https://t.me/operinfo_novo/7197

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наири Саргсян убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1038 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню официально признаны убитыми не менее 1037 бойцов из Волгоградской области.

57-летний уроженец Армении Наири Саргсян убит в военной операции на Украине 7 ноября, он похоронен в Новоаннинском районе, где живет его семья, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале..

Иаким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1037 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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