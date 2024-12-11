Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию армии

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд жителя Харабалинского района Алтынбека Бурамбаева из-за видеоролика, признанного дискредитирующим российскую армию.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Астраханской области Алтынбек Бурамбаев оштрафован на 30 тысяч рублей за публикацию ролика "проукраинского содержания".

Из постановления Харабалинского районного суда, опубликованного 10 декабря, следует, что Бурамбаев опубликовал в соцсети видеоролик, на котором была запечатлена атака дронов на позиции российских военных. Суд счел этот ролик дискредитирующим деятельность российских военных.

Бурамбаев в суде вину признал, попросил учесть, что у него двое детей и неработающая супруга. Суд счел, что обстоятельств, смягчающих вину, нет, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Наримановском районе Астраханской области оштрафовал местного жителя Расима Гушанова на 30 тысяч рублей за дискредитацию российских военных.

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