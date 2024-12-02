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05:32, 2 декабря 2024

Мусульманская община в Ростовской области оштрафована за религиозную книгу без маркировки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 30 тысяч рублей оштрафовал суд в Семикаракорском районе местную мусульманскую общину по административной статье о распространении литературы без маркировки с официальным полным наименованием.

Административное дело по статье о распространении литературы без маркировки религиозной организацией (часть 3 статьи 5.26 КоАП РФ) было заведено на общину в августе после обыска.

Силовики обнаружили в молитвенном доме религиозную книгу без обязательной маркировки. Судья счел, что такая книга является "угрозой безопасности государства", ее изъяли, а общину оштрафовали на 30 тысяч рублей, пишет 1 декабря "ОВД-Инфо"*.

Имам Исмаил Ахмедов пытался оспорить штраф, но получил отказ. В суде он заявил, что община не занимается коммерческой деятельностью и средств для оплаты штрафа у нее нет. Кроме того, он отметил, что изъятая книга не входит в список экстремистских. Судья не внял его доводам и предложил оплачивать штраф частями, тем более что документального подтверждения финансовой несостоятельности общины Ахмедов не представил.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта суд в Таганроге оштрафовал на пять тысяч рублей главу местной мусульманской религиозной общины "Ихлас" Магомеда Кебедова, признав виновным в незаконной миссионерской деятельности.

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Автор: "Кавказский узел"

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