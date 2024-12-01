Автомобильная очередь на "Верхнем Ларсе" продолжает расти

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В Северной Осетии водители и пассажиры почти 3,5 тысячи автомобилей ожидают разрешения на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс". Очевидцы сообщают о сложной ситуации с обеих сторон российско-грузинской границы.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 10.40 мск сегодня на КПП "Верхний Ларс" очереди на проезд ожидали 3219 транспортных средств.

К 21.55 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 3429 автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

О том, что сложности с проездом наблюдаются и с проездом с грузинской стороны, рассказали очевидцы в группе "Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте".

"Стоим после грузинской таможни в сторону российской с 11 часов утра и до сих пор. Уже 8 часов, - пишет в 18.20 мск Галина Шишкина. - От Тбилиси до границы 2,5 часа, потом грузины хорошо регулируют, но фуры все забивают. Ну а на российской стороне нейтральной зоны совсем плохо. Просто беда".

"Ситуация в целом такая: в горах снега по пояс. Движение максимально затруднено. Большегрузы забили все. Дорожники, мчсники обеих стран прикладывают все силы, но снега реально очень много. Пока дорогу расчистить не удается, ибо дорожники с трудом добираются до места. Ситуация продлится минимум две недели, пока не потеплеет. А это середина декабря. Так, что если не сойдут лавины, то недели на две коллапс", - описывает ситуацию Илья Лапинский в 14.00 мск.

"Стоим между границами почти 7 часов в сторону России", - отмечает Екатерина Месхия в 14.50 мск.

Напомним, что 29 ноября в очереди на Военно-Грузинской дороге скопилось более 2,5 тысячи грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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