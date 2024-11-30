Самира Гасымлы добилась отмены запрета на выезд из Азербайджана

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Полиция отменила запрет Самире Гасымлы на выезд из Азербайджана после того, как она обнародовала информацию о введенном ограничении.

Как писал "Кавказский узел", 29 ноября пограничники в бакинском аэропорту не выпустили из страны специалиста по политической психологии Самиру Гасымлы, сославшись на решение МВД запретить ей выезд. Это произошло спустя неделю после аналогичного запрета ее супругу, политологу Азера Гасымлы. Самира Гасымлы, которая планировала вылететь на конференцию в Тбилиси, расценила запрет как давление на их семью в связи с критикой властей.

22 ноября пограничники не выпустили из Азербайджана директора Института политического менеджмента Азера Гасымлы, также сославшись на решение МВД. Гасымлы счел запрет необоснованным и политически мотивированным. 25 ноября его вызвали в полицию, где он был допрошен в качестве свидетеля по ряду уголовных дел. Силовики не пояснили ему причин запрета на выезд.

Запрет на выезд из Азербайджана был снят в тот же день - спустя два часа после того, как Гасымлы предала огласке отказ выпустить ее из страны, рассказала сегодня Самира Гасымлы корреспонденту «Кавказского узла».

Кто, возвышаясь над правом и законом, нажатием одной кнопки решает судьбы людей?

«Без всякого судебного решения гражданину вводят запрет на выезд из страны. И потом в течение нескольких минут этот запрет снимается. И непонятно, кто издает эти приказы? Кто, возвышаясь над правом и законом, нажатием одной кнопки решает судьбы людей?» - сказала Гасымлы.

Она связала введение запрета и его отмену с зарубежной поездкой мужа. «Я так понимаю, что когда мой супруг Азер Гасымлы находился за рубежом, они, предположив, что он не вернется, ввели мне запрет на выезд из страны с целью держать меня здесь в заложниках. Когда же Азер вернулся, они применили запрет и к нему, но забыли снять с меня», - сказала женщина.

По ее словам, после распространения информации о запрете в СМИ и соцсетях ее адвокату позвонили из МВД и сообщили, что «произошло недоразумение и запрет уже снят».

Самира Гасымлы отметила, что вернулась в аэропорт и прошла через паспортный контроль в зону вылетов, однако к этому времени посадка на ее рейс завершилась, в связи с чем она не смогла улететь.

Получить комментарии в МВД сегодня не удалось: в пресс-службе не ответили на телефонные звонки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Самира Гасымлы как специалист по политической психологии выступала в независимых СМИ с критикой политики правительства Азербайджана. Она также возглавляла интернет-телевидение RLC, освещавшее общественно-политические темы и в мае 2023 года прекратившее вещание. Причиной приостановки вещания стало требование собственника освободить помещение. Руководство канала утверждало, что за выселением стоят власти.

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