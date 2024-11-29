Жене Азера Гасымлы запрещен выезд из Азербайджана

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Специалисту в области политической психологии Самире Гасымлы пограничники не позволили выехать в Тбилиси, сообщив о запрете на выезд спустя неделю после аналогичного ограничения права ее супруга, политолога Азера Гасымлы. Она расценила запрет как давление на их семью в связи с критикой властей.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября азербайджанские пограничники не выпустили из страны директора Института политического менеджмента (ИПМ) Азера Гасымлы, сославшись на решение МВД. Гасымлы считает запрет необоснованным и политически мотивированным. 25 ноября его вызвали в Бакинскую полицию, он был допрошен в качестве свидетеля по ряду уголовных дел. Силовики не пояснили ему причин запрета на выезд из страны.

Специалиста в области политической психологии Самиру Гасымлы 29 ноября не выпустили из Бакинского аэропорта. "Сегодня я должна была вылететь в Тбилиси на конференцию. На пограничном контроле в Бакинском аэропорту мне сначала поставили штамп в паспорт. Однако далее пограничник попросил подождать и потом мне было заявлено о запрете на выезд», - рассказала Самира Гасымлы корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, ей сообщили, что ограничение введено МВД, однако причин не разъяснили. "Я не знаю формальных причин. Но реальная причина – это месть нашей семье, давление на моего супруга Азера Гасымлы. Мы, я и Азер, открыто выражаем свою позицию, критикуем правительство. Но сегодня в Азербайджане это считается крамолой. Власти делают все так для того, чтобы у азербайджанского народа, у нас у всех, больше нечего останется терять, кроме оков на наших руках", - так прокомментировал сам Азер Гасымлы на своей странице в Facebook* запрет на выезд из Азербайджана его супруге.

Дозвониться до пресс-службы МВД, чтобы получить комментарии, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Самира Гасымлы как специалист по политической психологии выступала с критическими комментариями политики правительства Азербайджана в независимых СМИ.

Она также возглавляла Интернет-телевидение RLC (Red Line Channel), занимавшееся производством телевизионных программ на общественно-политические темы, которое с 5 мая 2023 года прекратило свое вещание. Причиной приостановки вещания независимого онлайн-телеканала RLC стало требование собственника освободить помещение. Руководство канала уверено, что за выселением стоят власти.

Гасымлы ранее уже вводили запрет на выезд из страны. В сентябре 2016 года пограничники не позволили члену правления азербайджанского движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Азеру Гасымлы выехать из страны. В декабре 2018 года Европейский суд по правам человека признал неправомерным запрет на зарубежные поездки для 11 граждан Азербайджана, в том числе Гасымлы. 12 июля Гасымлы добился в Бакинском суде выполнения решения Европейского суда по правам человека.

Будучи членом меджлиса партии "Республиканская альтернатива" (позднее он покинул партию) Азер Гасымлы 29 мая был вызван в Генпрокуратуру, а оттуда его увезли в полицию, после чего он перестал выходить на связь. Вечером того же дня суд приговорил Гасымлы к 30 суткам административного ареста по статье 535.1 (неподчинение законным требованиям представителя полиции) Кодекса об административных проступках Азербайджана. Он связал свой арест с участием в акции в память о первой Азербайджанской демократической республике.

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