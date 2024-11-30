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10:13, 30 ноября 2024

Три беспилотника сбито над акваторией Черного моря

Беспилотник. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=svc5R-XT6-E&t=345s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня ночью военные сбили три беспилотника над акваторией Черного моря, по данным властей Сочи, в городе пострадавших нет.

По данным Минобороны, сегодня ночью силы противовоздушной обороны обезвредили несколько беспилотников над акваторией Черного моря.

Всего обезврежено три беспилотника, запущенных со стороны Украины, уточнило министерство в своем телеграм-канале.

В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно, сообщил сегодня в своем телеграм-канале его мэр Андрей Прошунин.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции территория Краснодарского края регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 29 ноября администрация Красноармейского района объявила эвакуацию жителей нескольких улиц хутора Трудобеликовский в связи с обнаружением неразорвавшегося беспилотника. 28 ноября после атаки дронов была эвакуирована часть жителей Славянка-на-Кубани.

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Автор: "Кавказский узел"

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