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10:17, 27 ноября 2024

Четыре бойца со Ставрополья убиты в военной операции

Военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вячеслав Кирееня, Михаил Нукурузов, Алексей Подкопаев и Павел Шиян убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 544 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 26 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 540 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции погиб Вячеслав Кирееня, который служил в должности снайпера отделения огневой поддержки штурмового взвода, сообщил 26 ноября в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа.

В тот же день чиновник сообщил о гибели в военной операции другого земляка - жителя села Дивного, водителя отделения беспилотных летательных аппаратов Михаила Нукурузова.

20 ноября глава округа сообщил, что в военной операции погиб житель села Дивного Алексей Подкопаев, служивший в должности механика-водителя парашютно-десантного взвода, а 17 ноября – о гибели стрелка-помощника гранатомётчика из села Вознесеновского Павла Шияна.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 544 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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