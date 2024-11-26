Анар Мамедли оставлен под стражей вопреки ухудшению состояния

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Защита Анара Мамедли намерена просить у ЕСПЧ срочных обеспечительных мер для оказания эффективной медицинской помощи арестованному правозащитнику.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября суд не удовлетворил жалобу арестованного главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли на отказ в переводе его в гражданскую клинику. 20 ноября суд отказался перевести Мамедли под домашний арест и продлил на три месяца срок его содержания под стражей.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Бакинский апелляционный суд (БАС) рассмотрел сегодня жалобу на продление срока ареста Мамедли, сообщил его адвокат Джавад Джавадов корреспонденту «Кавказского узла».

Защита в суде указала на отсутствие оснований для содержания Анара Мамедли под стражей. «Анар Мамедли сам заявил, что никаких оснований содержать его под арестом нет. Он сказал, что обвинения надуманны и связал арест со своей правозащитной деятельностью, мониторингом выборов. Мы, сторона защиты указали, что достоверных доказательств вины Мамедли нет, следственных действий с ним не проводится. С другой стороны, у него серьезные проблемы со здоровьем. Мы просили суд отменить решение о продлении предварительного заключения и изменить меру пресечения на домашний арест. К сожалению, апелляционный суд не удовлетворил наши ходатайства и саму жалобу, оставив Анара Мамедли под стражей», - сказал Джавадов.

Он добавил, что связи с ухудшением состояния здоровья Мамедли адвокаты обратятся в ЕСПЧ. «Мы надеялись, что добьемся для Анара Мамедли возможности обследования в гражданской клинике и назначения ему квалифицированного лечения. К сожалению, все наши усилия тщетны, Анару Мамедли отказывают в этом. Пенитенциарная служба сваливает все на Главное медицинское управление Минюста, а оно утверждает, что есть условия для обследования Мамедли в СИЗО, однако у него даже анализов не берут. В связи с обострением почечной болезни он просил взять у него анализ мочи, но ему даже в этом отказали. Никакой адекватной помощи ему не оказывается, поэтому мы обратимся в ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39 регламента суда», - сказал защитник.

Указанное правило предусматривает принятие Страсбургским судом срочных обеспечительных мер, если существует серьезная угроза жизни, здоровью и безопасности заявителя. Если такое решение будет принято, правительство должно безотлагательно принять меры по устранению угрозы, в данном случае обеспечить Мамедли возможность в обследовании в гражданской клинике по его выбору и информировать о принятых мерах ЕСПЧ, пояснил Джавадов.

Сотрудник БАС подтвердил «Кавказскому узлу», что жалоба Мамедли отклонена. В Пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что вопросы здравоохранения заключенных находятся в компетенции Главного медицинского управления Минюста, но это ведомство не предоставляет комментариев медиа.

«Кавказский узел» писал, что Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли выделено в отдельное производство. 17 октября обеспокоенность состоянием здоровья Мамедли выразила генеральный докладчик ПАСЕ по политзаключенным Сунна Эварсдоуттир.

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