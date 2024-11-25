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15:26, 25 ноября 2024

Журналисты исключили террористический мотив атаки на ростовского силовика

Нападение мужчины с ножом на полицейского около вокзала в Ростове-на-Дону. 23 ноября 2024 г. Скриншот видео https://shahty.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нападение мужчины с ножом на полицейского около вокзала в Ростове-на-Дону было спонтанным и не имело террористической подоплеки.

Как писал "Кавказский узел", инцидент произошел вечером 23 ноября у входа на железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону. Там мужчина с холодным оружием напал на дежурного сотрудника полиции и ранил его в область шеи. В отношении нападавшего было применено служебное огнестрельное оружие. Подозреваемый и потерпевший госпитализированы, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на силовика, отчитался утром 24 ноября Следственный комитет.

Западное межрегиональное транспортное управление СКР, которое сообщило о начале расследования, к 15.08 мск 25 ноября не опубликовало на своем сайте новую информацию об инциденте или расследовании. Нападение на полицейского прокомментировали "Кавказскому узлу" член «Союза журналистов России» из Ростова-на-Дону Бронислав Берковский, ростовский журналист и блогер Сергей Резник и местный правозащитник, попросивший не публиковать его имя и должность.

В нападении на силовика нет террористической составляющей, убежден Бронислав Берковский. Он пояснил, что полицейские часто патрулируют привокзальную площадь. "Останавливают тех, кто вызывает подозрение, проверяют документы, обыскивают и так далее. Насколько мне известно, этот мужчина совершенно неожиданно для полицейских достал нож и ударил, он изначально себя неадекватно вел. На самом деле во время такой профилактики много случаев бывает, не думаю, что этот случай имеет террористический подтекст", - сказал он.

Это какой-то представитель криминала

По его словам, личность задержанного неизвестна. «Его сразу же задержали, он сейчас в больнице, уже заведено дело. О личности ничего не известно. Я думаю, если бы был какой-то [террористический] подтекст, то уже была бы официальная информация о нейтрализации члена террористического формирования. Это какой-то представитель криминала, полагаю. В целом мало подтвержденной информации», - сказал Берковский.

Сергей Резник также отметил, что достоверной информации об инциденте немного, но вряд ли у него есть террористический подтекст. «Вообще много неадекватов в Ростове. Граница близко, военные сходят с ума от количества потерь и [условий боевых действий]. Все бывает в Ростове. Хорошо, что у нападавшего на полицейского случайно не оказалось гранатомета», - сказал он.

Террористическую составляющую я исключаю

В свою очередь ростовский правозащитник предположил, что нападавший был психически нездоровым. "Это может быть правдой. Террористическую составляющую я исключаю, а иных причин нападать на полицейского с ножом, кроме той, что он был не в трезвом уме, не вижу", - сказал он.

Правозащитник не исключил, что нападавший ранее участвовал в боевых действиях. «Этот вариант я точно не исключаю. Очень много таких людей на улицах Ростова. Причем они теряют голову, когда выпивают. Тогда они становятся очень опасными, поскольку ведут себя крайне неадекватно. Все-таки большинство не может справиться с психологическими последствиями военных действий и того, что им там пришлось увидеть», - отметил он.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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