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05:57, 25 ноября 2024

Житель Кубани оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Северском районе оштрафовал местного жителя Павла Харламова, признав, что оставленный им в мессенджере Telegram комментарий дискредитировал российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию армии была введена 4 марта 2022 года. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, житель Северского района Краснодарского края Павел Харламов написал в мессенджере Telegram комментарий, в котором выразил свою пацифистскую позицию.

Комментарий обнаружили силовики и завели на Харламова дело. Северский районный суд признал его виновным по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России" и оштрафовал. Харламов в суде признал свою вину, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Другие детали по делу, а также сумма штрафа, в карточке дела не указаны.

Комментариев от Павла Харламов или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 14 ноября стало известно, что суд оштрафовал жителя Павловского района Краснодарского края Антона Тимошенко за пацифистский ролик в Telegram-канале.

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Автор: "Кавказский узел"

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