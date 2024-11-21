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11:34, 21 ноября 2024

Махачкалинка заподозрена в организации финансовой пирамиды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По версии следствия, жительница Махачкала собирала с людей деньги в качестве инвестиционных вкладов, а выплаты производила за счет новых вкладчиков.

По версии следствия, 27-летняя жительница Махачкалы, являясь руководителем фирмы, зарегистрированной как бренд по продаже женской одежды и организации фотосессий, брала у людей деньги в качестве инвестиционных вкладов. Деньги она реинвестировала и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Выплаты инвесторам производились за счет средств новых клиентов.

В правоохранительные органы поступило множество жалоб от жителей, деятельность фирмы, работавшей по принципу финансовой пирамиды, прекращена. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств – свыше 200 миллионов рублей, сообщила сегодня в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Возбуждены уголовные дела по статье об организации деятельности по привлечению денежных средств и по статье о мошенничестве, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 22 октября стало известно, что суд приговорил к трем годам заключения 24-летнюю жительницу Саратовской области, признав ее виновной в организации финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии. Следствие считает, что от ее действий пострадало более 2,5 тысячи человек, сообщили в прокуратуре.

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Автор: "Кавказский узел"

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